Vier fictieprojecten geselecteerd voor eerste Videoland Academy

De definitieve selectie van de fictieprojecten van de eerste editie van de Videoland Academy is rond. Vier projecten onder het thema Grounded Sci-Fi gaan de volgende fase in waarin het scenario wordt geschreven en waar de makers worden gematcht aan een producent om hun films verder te ontwikkelen.

De gerealiseerde films gaan in première tijdens het Nederlands Film Festival 2021 en zijn daarna ook te zien bij Videoland.

De volgende plannen zijn geselecteerd voor de eerste editie van de Videoland Academy:

'De Indringer'- Jan Verdijk

'Fantoom'- Leon Golterman

'De Sterfshow'- Johan Paul de Vrijer, Timo Ottevanger, Edson Da Conceicao, Remy Mulder, Wladimir van Heester

'Dagen dat ik je Vergeet'- Bodil Matheeuwsen

Antoinette Beumer, Hoofd Drama Videoland: 'De Videoland Academy is ongelofelijk trots dat we vier diverse fictie plannen hebben kunnen selecteren binnen het thema Grounded Sci-Fi. Hoewel de plannen zeer verschillend zijn, is de gemene deler dat ze alle vier heel goed bij het unieke en eigenzinnige karakter van Videoland passen.'

Naast de vier fictieprojecten wordt in september ook het True Crime documentaire drieluik bekendgemaakt die door ondersteuning van de Videoland Academy gemaakt gaat worden.

Inschrijven tweede editie t/m 15 juli

Scenarioschrijvers en documentairemakers kunnen zich nog t/m 15 juli 2020 inschrijven voor de tweede editie van Videoland Academy. De thema’s voor deze tweede editie zijn 'Modern Fantasy' voor fictie en 'Familie' voor documentaire. Kijk voor meer informatie of om in te schrijven op www.videoland.nl/academy.

Over de Videoland Academy

De Videoland Academy wil een nieuwe lichting makers de kans bieden zich te ontwikkelen en ervaring op te doen binnen de professionele beroepspraktijk waarin ook commerciële belangen een rol spelen. Voor tenminste de komende drie jaar biedt de Videoland Academy hiervoor een podium en ondersteunt nieuw talent op financieel en inhoudelijk vlak. Videoland Academy wordt gesteund door het Nederlands Filmfonds en is in samenwerking met het NFF, IDFA, IFFR en Dr. Script. Overige partners zijn Buma Cultuur, Nederlandse Filmacademie, Planet X en Filmmore.