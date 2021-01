Videoland komt met documentaire over de geheime wereld van Only Fans

Videoland geeft binnenkort, in samenwerking met ITV studios Netherlands, een spannend inkijkje in het nieuwe fenomeen Only Fans met de documentaire 'De Geheime Wereld van Only Fans'.

In de documentaire 'De Geheime Wereld van Only Fans' duiken we in het nieuwe fenomeen van snel geld verdienen vanuit je eigen, veilige slaapkamer met een pagina vol intieme foto’s en spannende video’s waarvoor fans graag betalen. Het klinkt misschien makkelijk, maar think again. Terwijl ongeduldige fans wachten om hun creditcard te trekken, maken ouders zich doodongerust en storten (jonge) vrouwen en mannen zich steeds dieper in een wereld waarbij zij hun meest intieme foto’s en video’s met wildvreemden delen. Wie zijn diegenen die stukjes van zichzelf verkopen? En wie zijn de fans die honderden euro’s betalen voor een spannende video?

Op een later moment wordt nog bekendgemaakt wie er in 'De Geheime Wereld van Only Fans' gevolgd worden en wanneer de documentaire te zien is bij Videoland.