Videoland Academy selecteert projecten voor tweede editie

Voor de tweede editie van Videoland Academy zijn uit ruim 160 aanmeldingen twaalf talentvolle makers met hun fictie projecten en documentaire projecten geselecteerd.

Tijdens het talentontwikkelingstraject krijgen de geselecteerde makers een financiële bijdrage, begeleiding van diverse professionals en volgen zij meerdere workshops om hun projecten verder te ontwikkelen. De thema’s voor de tweede editie van Videoland Academy zijn Modern Fantasy (fictie) en Familie (documentaire).

De volgende makers hebben de thema’s op een verrassende manier in hun aanmeldingen verwerkt en zijn door Videoland Academy geselecteerd om hun projecten verder te ontwikkelen:

Inge Sonderen (fictie)

Reinier Smit (fictie)

Pepijn van Weeren (fictie)

Jörgen Scholtens (fictie)

Sarah Offringa (fictie)

Sander van Dijk (fictie)

Sergej Groenhart (fictie)

Nena van Driel (fictie)

Wessel de Vries (fictie)

Marthe Naber Heuer (documentaire)

Wouter van Couwelaar (documentaire)

Will Fazil (documentaire)

Thema fictie: Modern Fantasy

Videoland Academy wil fictiemakers met het thema Modern Fantasy uitdagen om een beetje fantasie toe te voegen aan onze realiteit. Door inspiratie te halen uit de hedendaagse maatschappij, persoonlijke gebeurtenissen of invloedrijke trends die in Nederland relevant zijn. Van parallelle samenlevingen tot magische krachten; alles kan zolang er maar een lokaal, herkenbaar en enorm krachtig verhaal aan de grondslag ligt: 'Nederland met een vleugje fantasie.'

Thema documentaire: Familie

Onder het thema Familie is Videoland Academy op zoek naar verhalen over mysterieuze, criminele of intrigerende families in alle soorten en maten. Van sociaal, politiek tot intermenselijk, een uniek inkijkje in spraakmakende families van Nederland.

Over Videoland Academy

Videoland Academy wil een nieuwe lichting makers de kans bieden zich te ontwikkelen en ervaring op te doen binnen de professionele beroepspraktijk waarin ook commerciële belangen een rol spelen. Voor tenminste de komende drie jaar biedt Videoland Academy hiervoor een podium en ondersteunt nieuw talent op financieel en inhoudelijk vlak. Videoland Academy wordt gesteund door het Nederlands Filmfonds en is in samenwerking met het NFF, IDFA, IFFR en Dr. Script. Overige partners zijn Buma Cultuur, Nederlandse Filmacademie, Planet X en Filmmore.

Iedere editie van Videoland Academy bestaat uit de volgende stappen:

Nieuw filmtalent kan zich aanmelden met filmideeën voor de thema’s van de desbetreffend editie;

Uit alle aanmeldingen worden maximaal zes fictie projecten gekozen en drie documentaire projecten voor uitwerking van de treatments;

De definitieve selectie wordt gemaakt waar maximaal drie fictie projecten en één documentaire project ondersteuning krijgen van Videoland Academy. Hierna gaan ze verder met het schrijven van de scenario's en worden ze gematcht aan een producent met het uiteindelijke doel om de films te voltooien en in première te laten gaan op een van de partnerfestivals en bij Videoland.