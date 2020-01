Videoland Academy selecteert projecten voor eerste lichting

Ruim 150 plannen zijn ingediend voor de eerste editie van de Videoland Academy. Samen met Dr. Script maakt Videoland nu de makers van zes fictie plannen en drie documentaireseries bekend die geselecteerd zijn voor dit nieuwe talentontwikkelingstraject.

Deze makers krijgen een financiële bijdrage, worden in contact gebracht met diverse professionals en volgen meerdere workshops om hun projecten verder te ontplooien. In mei volgt nog de definitieve selectie. Uiteindelijk worden vier fictiefilms en één documentaireserie op financieel en inhoudelijk vlak verder begeleid, gesteund en gerealiseerd. Videoland stelt ruim een miljoen euro beschikbaar en geeft nieuw talent jaarlijks de kans om in totaal vier fictiefilms van drie kwartier en één documentaire drieluik te maken. Voor deze eerste editie (2020-2021) zijn de thema’s Grounded Sci-Fi voor fictie en True Crime voor documentaireseries.

Antoinette Beumer (Hoofd ontwikkeling fictie en documentaire RTL en regisseur): 'Uit het overweldigend aantal aanmeldingen is gebleken hoeveel getalenteerde nieuwe filmmakers Nederland rijk is en dat deze groep niet kan wachten om hun ideeën te ontwikkelen en te laten zien aan een breed publiek. De projecten die door ons zijn geselecteerd, zijn vernieuwend en vertellen elk hun eigen verhaal. Dit belooft een mooie start van de eerste Videoland Academy.'

Selectie Grounded Sci-Fi (fictie)

Van romantiek, politiek tot thriller; de variatie van de geselecteerde fictie projecten onder het thema Grounded Sci-Fi laten een zeer grote diversiteit zien. De makers fantaseren onder dit thema over technologische, soms biologische en soms maatschappelijke ontwikkelingen die Nederland van een andere kant laten zien.

De volgende makers zijn door de Videoland Academy geselecteerd om hun Grounded Sci-Fi-projecten verder te ontwikkelen:

- Leon Golterman met 'Deepfake'

- Timo Ottevanger, Edson Da Conceicao, Paul de Vrijer en Wladimir van Heester met 'De Sterf Show'

- Jan Verdijk met 'De Indringer'

- Bodil Matheeuwsen met 'Dagen dat ik je vergeet'

- Daan Windhorst en Ivo van Aart met 'Echo’s'

- Jan-Willem de Kraaij en Jan Veldhuizen met 'Uit het Niets'

Selectie True Crime (documentaire)

De onderwerpen van de drie geselecteerde True Crime-projecten zijn spraakmakend. Gezien de gevoeligheid van de onderwerpen en om de ontwikkeling van de documentaires niet te hinderen, maakt de Videoland Academy pas in een later stadium de onderwerpen van de True Crime- producties bekend.

De volgende makers zijn door de Videoland Academy geselecteerd om hun documentaireserie verder te ontwikkelen:

- Flynn von Kleist

- Loretta van der Horst

- Roel Leijten

De geselecteerde makers ontmoeten elkaar voor het eerst op 28 januari tijdens een workshop op het IFFR. Hier leren de makers hoe ze hun plan het beste kunnen presenteren, waaronder aan producenten die zij in een later stadium tegenkomen tijdens de Videoland Academy en waar zij aan gekoppeld worden om hun plannen te realiseren.

Over de Videoland Academy

Videoland Academy wil een nieuwe lichting makers de kans bieden zich te ontwikkelen en ervaring op te doen binnen de professionele beroepspraktijk waarin ook commerciële belangen een rol spelen. Voor tenminste de komende drie jaar biedt de Videoland Academy hiervoor een podium. Videoland Academy wordt gesteund door het Nederlands Filmfonds en is in samenwerking met het NFF, IDFA, IFFR en Dr. Script.