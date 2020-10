ViacomCBS creëert veilige kijk- en leeromgeving met lancering van My Nick Jr. bij KPN

ViacomCBS creŽert veilige kijk- en leeromgeving met lancering van My Nick Jr. bij KPN

foto: © ViacomCBS 2020

Vanaf vandaag hebben klanten van KPN toegang tot My Nick Jr., een uniek en lineair edutainment product van ViacomCBS gericht op de jongste kijker. Binnen My Nick Jr. krijgen ouders de mogelijkheid om het kijkgedrag van hun kinderen te cureren en personaliseren rondom 11 educatieve thema's (zoals taal en rekenen).

My Nick Jr. biedt hiermee een veilige en leerzame omgeving voor kinderen zonder enige vorm van reclame. Het innovatieve nieuwe product is vanaf nu lineair beschikbaar voor alle klanten van KPN met een Plus- of Kidspakket via kanaal 50.

My Nick Jr. bevat meer dan 600 verschillende programma's, zoals 'PAW Patrol' en 'Blaze & The Monster Machines', gericht op kinderen tussen de 2 en 6 jaar. Ouders kunnen door het kiezen van verschillende educatieve thema's tot 3 verschillende kanalen aanmaken voor een volledig gepersonaliseerde lineaire kijkervaring voor hun kinderen.

My Nick Jr. lanceerde eerder al in China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In Frankrijk won het educatieve product al onder meer de prijs voor 'best enhanced TV service' tijdens de ITV Awards op MIPCOM en de award voor 'entertainment app of the year' tijdens de Trophée des Apps.

My Nick Jr. is als lineaire zender vanaf nu voor alle KPN klanten met een Plus- of Kidspakket beschikbaar via kanaal 50.