Vertrouwde MAX-programma's keren terug in september

Naast o.a. 'Van Onschatbare Waarde', keren in september ng meer vertrouwde MAX-programma's terug op de buis. Op de planning staan nieuwe seizoenen van o.a. 'Met het Mes op Tafel', 'Tijd voor MAX' en 'Nederland in Beweging'.

'Tijd voor MAX' - vanaf maandag 30 augustus elke werkdag om 17.10 uur op NPO 1

In een volledig nieuw decor presenteren Martine van Os en Sybrand Niessen vanaf maandag 30 augustus om 17.10 uur op NPO 1 elke werkdag weer 'Tijd voor MAX'. Het programma mag dan een nieuw jasje krijgen, de inhoud blijft vertrouwd. 'Tijd voor MAX' staat garant voor boeiende gesprekken met interessante, actuele en/of spraakmakende gasten. Op vrijdagen presenteert Carrie ten Napel het programma, samen met Martine of Sybrand. En het programma wordt elke dag steevast afgesloten met het weerbericht van Piet Paulusma.

'Meldpunt' - vanaf vrijdag 3 september elke vrijdag om 19.20 uur op NPO 2

Elles de Bruin behandelt in 'Meldpunt' kleine en grote consumentenzaken. De presentator en haar redactie duiken dit seizoen in onderwerpen als oplichting bij (internet)aankopen, gesteggel bij digitalisering, vakantieleed en schimmigheden binnen pensioenfondsen. Al jaren houdt 'Meldpunt' vinger aan de pols bij de (ouderen)zorg, en dat blijft het programma doen: altijd kritisch, maar ook opbouwend.

'Nederland in Beweging' - vanaf maandag 6 september elke werkdag om 10.15 uur op NPO 1

Het nieuwe seizoen van 'Nederland in Beweging' staat op het punt te beginnen. Vanaf maandag 6 september stimuleren Olga Commandeur en Duco Bauwens heel Nederland weer om te bewegen. Door mee te doen aan de oefeningen kunnen kijkers al de helft van de dagelijkse norm van dertig minuten gezond bewegen behalen. Dit seizoen is er een speciale oefengroep, bestaande uit bekende Nederlanders. Elke eerste vrijdag van de maand neemt een oefengroep, bestaande uit bekende Nederlanders, plaats achter Olga en Duco. Sander Hoogendoorn, Jasmine Sendar, Evelien de Bruijn, Carrie ten Napel en Mounir Toub zullen tijdens de specials meebewegen.

'MAX Geheugentrainer' - vanaf maandag 6 september elke werkdag om 10.40 uur op NPO 1

Pauline Spiering en Mascha de Rooij presenteren elke werkdag om 10.40 uur op NPO 1 'MAX Geheugentrainer'. Het is immers niet alleen belangrijk dat het lichaam in beweging blijft, ook de hersenen moeten getraind worden. Door elke ochtend een aantal oefeningen mee te doen, die voorzien in de dagelijkse portie hersengymnastiek, is het mogelijk het geheugen te verbeteren. 'MAX Geheugentrainer' is altijd op zoek naar enthousiaste kandidaten. Aanmelden kan via deze link.

'Kook mee met MAX' - vanaf maandag 6 september elke maandag t/m donderdag om 14.15 uur op NPO 1

Ook in het nieuwe seizoen van 'Kook mee met MAX' nemen Sandra Ysbrandy en Mounir Toub de kijker weer aan de hand bij het maken van makkelijke en verrassende gerechten. De recepten blinken uit in eenvoud en diversiteit en er zijn geen ingewikkelde apparaten voor nodig. De chefs blijven weg van dure ingrediënten en werken zoveel mogelijk met seizoensproducten en ingrediënten van eigen bodem: zo duurzaam mogelijk.

'Met het Mes op Tafel' - vanaf maandag 6 september van maandag t/m donderdag om 19.55 uur op NPO 2

Het nieuwe seizoen van 'Met het Mes op Tafel' is vanaf maandag 6 september te zien op NPO 2. Uiteraard met Herman van der Zandt als quizmaster. De kennis- en blufquiz is van maandag tot en met donderdag rond 19.50 uur te zien op NPO 2. Drie kandidaten pokeren tegen elkaar met antwoorden op vragen. Niet alleen kennis is van belang; wie weinig weet, kan altijd bluffen. De winnaars van maandag, dinsdag en woensdag strijden op donderdag in de finale tegen elkaar, én voor een bonus.

'Bak mee met MAX' - vanaf vrijdag 10 september elke vrijdag om 14.15 uur op NPO 1

'Bak mee met MAX' is terug! Niet alleen hebben we zeer verrassende baksels van Elizabeth Lopez, de winnares van 'Heel Holland Bakt' seizoen 2020-2021, maar we krijgen ook de ultieme tips en tricks van niemand minder dan Meester Patissier én Meester Boulanger Robèrt van Beckhoven! Vanuit zijn eigen bakkerij deelt hij zijn kennis. Zo kan iedereen thuis de bekendste wereldklassiekers, maar ook de persoonlijke bakcreaties van Van Beckhoven zelf, in zijn of haar eigen thuisbakkerij maken. Allemaal afleveringen vol zinnenprikkelend lekkers!

'Noord-Zuid-Oost-West' - elke werkdag om 18.20 uur op NPO 2

Elke werkdag wordt Noord-Zuid-Oost-West uitgezonden, met de mooiste documentaires, achtergrondprogramma’s en persoonlijke verhalen van de regionale omroepen.