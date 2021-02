Veelbesproken documentaire 'Framing Britney Spears' exclusief te zien bij Net5

Aanstaande maandag is de veelbesproken documentaire 'Framing Britney Spears' exclusief te zien bij Net5. Dit aangrijpende portret toont hoe bruut de media met de Amerikaanse popster omging in haar jongere jaren.

Hierop volgde de beruchte zenuwinzinking in 2007 waardoor ze in 2008 onder volledige curatele komt te staan bij haar vader Jamie Spears. Sindsdien beheert hij niet alleen de financiële zaken van zijn dochter, maar lijkt ook grotendeels de controle over haar dagelijks leven te hebben overgenomen. Haar fans starten de beweging #FreeBritney en pleiten ervoor dat Britney weer zeggenschap over haar eigen leven krijgt.

'Framing Britney Spears' laat de reis naar de top van Britney zien als tieneridool waarbij ze al jaren lang kampt met mentale problemen. Verschillende mensen in haar omgeving doen een boekje open over de situatie van de zangeres, waaronder een vriendin van de familie die jarenlang tijdens haar carrière heeft meegereisd, een advocaat die op dit moment werkt aan een zaak rondom het curatorschap en een marketingmanager van de platenmaatschappij die oorspronkelijk het imago van Britney heeft bedacht.

'Framing Britney Spears' wordt geproduceerd door The New York Times.

'Framing Britney Spears', maandag 15 februari exclusief om 20.30 uur bij Net5 en op KIJK.nl.