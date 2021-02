'Unseamly: The Investigation of Peter Nygård' op discovery+

'Unseamly: The Investigation of Peter Nygrd' op discovery+

Foto: © Discovery Benelux 2021

De Canadese kledingmagnaat Peter Nygrd werd afgelopen jaar aangehouden op verdenking van het misbruiken van tientallen veelal minderjarige meisjes. In totaal zijn meer dan tachtig vrouwen uit Canada, de Verenigde Staten en de Bahama's een proces begonnen tegen de multimiljonair vanwege het misbruik dat al sinds de jaren zeventig zou spelen.

De flamboyante ondernemer vergaarde veel fortuin nadat hij eind jaren zestig in Canada een succesvol kledingbedrijf oprichtte. De aanklachten komen van voormalige medewerkers, beginnende modellen en tieners die verleid werden om naar de 'pamper parties' te komen op zijn immense resort op de Bahama’s. Vrouwen claimen daar tegen hun zin vastgehouden te zijn en meerdere malen te zijn misbruikt.

Enkelen van zijn slachtoffers doen nu hun persoonlijke verhaal in de vierdelige serie 'Unseamly: The Investigation of Peter Nygård'. Ook andere betrokkenen komen daarbij aan het woord, zoals een filmmaker die in opdracht van Nygård belastende video’s moest maken over een buurman op de Bahama's waar Nygård last van had. De interviews schetsen een duister beeld van de man die ooit door velen op handen werd gedragen, maar inmiddels moet vrezen voor een lange gevangenisstraf – hoewel de tycoon zelf al zijn aanklachten ontkent.

'Unseamly: The Investigation of Peter Nygård', vanaf dinsdag 9 februari op discovery+.