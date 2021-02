'Typisch Den Dolder': het dorp waar iedereen welkom is

'Typisch' is dit keer in de provincie Utrecht, in het bosrijke Den Dolder. Een relatief jong dorp, dat ruim 100 jaar geleden ontstond door de komst van een zeepfabriek en het psychiatrisch zorgcomplex de Willem Arntsz Hoeve.

Deze werden gebouwd aan de spoorlijn van Utrecht naar Amersfoort. Iedereen kent Den Dolder ook door de afschuwelijke moord op Anne Faber in 2017. Die gebeurtenis heeft een enorme impact op het dorp gehad, maar (zo werd van alle kanten benadrukt) Den Dolder is meer dan dat. En dat zien we door een kijkje te nemen in de levens van verschillende bewoners.

Anton Patist (56) staat aan het hoofd van het familiebedrijf Patist, een boekbinderij die in de jaren zestig in Den Dolder is gestart door opa Patist. Over een jaar of tien wil Anton misschien wel met pensioen. Maar een opvolger heeft hij niet, want het werk in de binderij is zwaar en rijk word je er niet van. Om zijn zorgen over zijn personeel en de toekomst kwijt te raken, brengt hij zijn vrije tijd graag buiten door: houthakken met z'n maten of sporten op Vliegbasis Soesterberg.

Tjarda (34) woont in Den Dolder met Frans en haar twee kinderen. Tjarda heeft maar 5 procent zicht en daarom zijn vanzelfsprekende dingen als reizen ingewikkelder voor haar, dan voor een ander. Door haar visuele beperking moet ze noodgedwongen hulp inschakelen, maar dat weerhoudt Tjarda niet om haar ambities te verwezenlijken. Ze heeft een fulltime baan en is raadslid voor de VVD in de gemeente Zeist. En in haar spaarzame vrije tijd holt ze dochter Cecilia achterna, als ze haar leert fietsen.

Yolanda (31) en Rick (34) zijn echte Doldenaren. Yolanda is schoonheidsspecialiste en heeft haar eigen beautysalon 'Pleasure of Beauty' in de achtertuin. Samen zijn ze dolgelukkig met dochter Jill (3), maar toch voelt hun gezin niet compleet. Yolanda en Rick hebben al een aantal IVF-pogingen achter de rug, in de hoop op een broertje of zusje voor Jill. Typisch Den Dolder volgt ze tijdens hun laatste poging. En dan moet ze vanwege de lockdown haar zaak sluiten.

Anne (31) is een jonge, veelbelovende cabaretier. Per toeval kwam ze in Den Dolder terecht, want hier kan ze goedkoop wonen in een anti-kraakpand. Anne's leven is één en al onzekerheid. Wanneer kan ze weer optreden? Hoelang kan ze in haar woning blijven? In maart 2020 begon ze met try-outs van haar derde voorstelling, maar Corona gooide roet in het eten. Anne heeft daarom andere creatieve talenten aangeboord: ze maakt tekeningen en animaties en heeft sinds kort een eigen webshop. Maar wanneer staat ze weer op de planken? Met beste vriend Thijs, ook cabaretier, filosofeert ze over hun vak. Ze gaan een potje midgetgolfen in het enorme anti-kraakpand.

Ook zijn in 'Typisch Den Dolder' te zien: het kunstenaarsechtpaar Koen en Dees. Zij wonen in een voormalige zusterwoning op het terrein van de Willem Arntsz Hoeve en zetten zich op allerlei manieren in om het dorp te verbinden. De mensen van dagbesteding Brickr sorteren met engelengeduld legostenen. En Andries was eigenaar van snackbar Dolle Dries; hij werkte dag en nacht. Maar hij verkocht de zaak, doet nu allerhande klussen en geniet vooral van zijn vrije tijd.

