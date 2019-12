Tweede bakker verlaat de 'Heel Holland Bakt'-tent

Foto: Omroep MAX - © Roland. J. Reinders 2019

Zondagavond 29 december werd bekend wie als tweede de 'Heel Holland Bakt'-tent moest verlaten. Voor wie de aflevering nog niet heeft gezien, wat nu volgt, zijn spoilers.

Het avontuur stopte helaas voor lerares Nina. Zelfs nu het 'Heel Holland Bakt'-avontuur voorbij is, blijft Nina lachen. Met haar stijlvolle verschijning en vrolijke blik bracht ze spektakel in de tent. En ze zit nog boordevol plannen. 'Er zitten voor mij te weinig uren in een dag.'

Tevreden

In de tent was het, zoals ze zelf zegt, regelmatig een chaos aan het blok van Nina. Een contrast met de keuken in haar sfeervol ingerichte appartement in Middelburg. Alles ziet er spic en span uit. 'In mijn keuken wil ik een schoon aanrecht. Ik heb ook 2 werkbladen, zodat ik lekker de ruimte heb.' Hoewel ze als tweede bakker de tent moest verlaten, kijkt Nina met een tevreden gevoel terug op haar deelname aan 'Heel Holland Bakt'.

Koekjes uit Bosnië

Haar Bosnisch geïnspireerde kloktaart viel niet helemaal in de smaak bij Janny en Robèrt, maar daar kan ze heel goed mee leven. 'Toen ik naar huis moest vroeg iedereen of ik niet moest huilen of heel erg teleurgesteld was. Helemaal niet, ik ben tevreden en blij met wat ik heb neergezet. Ik hoor bij de laatste 10 kandidaten en daar dromen veel mensen van.'

'Waarom heeft een dag maar 24 uur?'

Stilzitten is niks voor Nina, want er is zoveel meer in het leven. Daarom heeft ze net haar eigen creatieve bureau opgericht. Met dit bureau organiseert ze evenementen en maakt ze grafische ontwerpen. Enthousiast laat Nina een menukaart zien die ze voor een restaurant heeft ontworpen. 'Ik heb nog zoveel ideeën en soms vraag ik me af waarom een dag maar 24 uur heeft. Mijn meeste creatieve uren zijn tussen 11 uur ’s avonds en 2 uur ’s nachts. Gelukkig heb ik weinig slaap nodig, want voor mij zitten er te weinig uren in een dag.'

Meer Nina

Thuisbakker Nina is te zien op woensdag 1 januari 2020 in de tweede aflevering van 'Doorbakken' om 22.00 uur op NPO 1. 'Doorbakken', gepresenteerd door Irene Moors, gaat wekelijks in op het centrale thema en de gebeurtenissen in 'Heel Holland Bakt'. Irene Moors voert gesprekken met gasten op diverse bijzondere locaties afgewisseld met reportages waarin Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven dieper ingaan op 'Heel Holland Bakt'-thema’s, ingrediënten en tradities. Op dinsdag 7 januari 2020 is Nina te gast bij 'Tijd voor MAX' om 17.10 uur op NPO 1.

'Heel Holland Bakt', elke zondag om 20.20 uur op NPO 1.