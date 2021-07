Twee keer per week 'Expeditie Robinson'

'Expeditie Robinson' zal dit najaar tweemaal per week op televisie te zien zijn. Dat schrijft het AD nadat RTL dat aan de krant had bevestigd. Het populaire realityprogramma zal zowel op zondag als donderdag op RTL 4 uitgezonden worden.

''Expeditie Robinson' is na twee jaar terug van weggeweest. Om de verloren tijd in te halen, hebben we ervoor gekozen niet één, maar twee afleveringen per week uit te zenden', zo verklaart de zender de beslissing.

Wie gaat deelnemen aan dit seizoen van 'Expeditie Robinson' is nog niet geweten. In tegenstelling tot de laatste editie, in 2019, is het programma dit jaar geen co-productie met België. Dat betekent dus ook dat het presentatieduo volledig Nederlands is. Kaj Gorgels en Nicolette Kluijver zullen de kijkers én deelnemers doorheen de 'Expeditie' leiden. De opnames vonden plaats in Kroatië.

'Expeditie Robinson' is er vanaf zondag 29 augustus en donderdag 2 september bij RTL 4.

Bron: ad.nl