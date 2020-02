Twaalf talenten strijden om titel in vernieuwde liveshows 'The Voice of Holland'

Vrijdagavond starten de liveshows van 'The Voice of Holland' en gaat dit tiende seizoen zijn allesbeslissende fase in. De afgelopen weken hebben de coaches hun teams zorgvuldig samengesteld.

De liveshows worden gepresenteerd door Martijn Krabbé en Chantal Janzen.

Nieuwe vorm

De twaalf overgebleven liveshowtalenten worden gesplitst in twee poules. Zes talenten treden op in de eerste liveshow en de andere zes in de tweede liveshow. Tijdens de eerste liveshow treden de drie talenten van Team Anouk en Team Lil Kleine op. Uit elk team valt één iemand af. Het eerste talent dat door gaat naar de halve finale wordt gekozen door het publiek, het andere talent door de coach. Voor de tweede liveshow geldt hetzelfde voor de talenten van Team Ali B en Team Waylon.

Dit zijn de talenten die de vernieuwde liveshows ingaan:

Liveshow 1

Team Anouk: C.J., Sanne en Sophia

Team Kleine: April, Danilo en Kes

Liveshow 2

Team Ali B: Ayoub, Daphne en Fatima

Team Waylon: Emma, Robin en Stef

Dat betekent dat acht talenten tegenover elkaar staan in de halve finale (de derde liveshow). In deze halve eindstrijd crossbattelen de talenten tegen talenten uit andere teams. Deze battles worden ingedeeld op basis van een loting. De kijker bepaalt wie de crossbattle wint. Uiteindelijk is er voor slechts vier talenten een plek in de finale, die op 28 februari zal plaatsvinden.

Geraldine

In de liveshows maakt Geraldine Kemper haar debuut als backstage reporter. Aan haar de eer de talenten te interviewen, op te vangen en huis te houden in de vernieuwde backstageruimte.

Gastoptredens

De allereerste liveshow van dit seizoen wordt geopend door niemand minder dan Songfestivalwinnaar Duncan Laurence. In 2014 zat hij nog in de race om 'The Voice of Holland' te worden en leerde hij zijn coach Ilse DeLange kennen. Voor Duncan is de cirkel helemaal rond nu hij gastartiest is en terugkomt naar het oude nest. Hij zingt zijn single Love Don’t Hate It samen met twee talenten. Verder treedt de Nederlandse rockband Kensington op. Zij brengen een speciale versie van hun single Uncharted.

'The Voice of Holland' wordt geproduceerd door ITV Studios Netherlands.

'The Voice of Holland Live', vanaf vrijdag 7 februari 20.30 uur bij RTL 4.