Tussenstand laatste kwalificatieronde Gouden Televizier-Ring 2020

De laatste kwalificatieronde van de Gouden Televizier-Ring 2020 is halverwege en het is spannend! Dit zijn de tien programma's waar tot nu toe het meest op gestemd is!

De vierde kwalificatieronde is voor tv-programma’s de laatste mogelijkheid zich te plaatsen voor de eindronde van de Gouden Televizier-Ring. En dat lijkt te zijn doorgedrongen, want tv-kijkers stemmen massaal.

In de voorlopige tussenstand zien we oude bekenden zoals 'De Slimste Mens' en 'Hello Goodbye', maar ook nieuwkomers zoals 'Dertigers' en 'We Want More'. Ook het hernieuwde 'Dragons' Den' lijkt in de smaak te vallen bij het kijkerspubliek.

Hieronder de tien programma’s (in alfabetische volgorde) waarop tot nu toe het meest gestemd is.

- 'Beau' (RTL 4)

- 'Beter Laat Dan Nooit' (RTL 4)

- 'De Slimste Mens' (KRO-NCRV)

- 'Dertigers' (BNNVARA)

- 'Dragons' Den' (WNL)

- 'Fred: Het Andere Gezicht' (Videoland)

- 'Hello Goodbye' (KRO-NCRV)

- 'Het Echte Leven in de Dierentuin' (NTR)

- 'Nick, Simon en Kees: Homeward bound' (AVROTROS)

- 'We Want More' (SBS 6)

De stembussen zijn nog geopend tot 5 augustus 10.00 uur. Dat betekent dat er nog van alles nog kan gebeuren en dat geen van deze titels verzekerd is van een plaats in de uiteindelijke top 5 van dit kwartaal.

Kwalificatierondes

In totaal zijn er vier voorrondes waarbij steeds vijf programma’s doorgaan naar de volgende ronde. Daarna geeft de redactie van Televizier nog vijf wildcards weg zodat in totaal 25 programma’s kans maken op de Gouden Televizier-Ring 2020.

Stempagina

Stemmen kan op de bekende pagina www.televizier.nl/ring. Daar staan alle programma’s die in aanmerking komen voor een plek in de eindronde.

8 oktober

De 55e Gouden Televizier-Ring wordt op 8 oktober uitgereikt in koninklijk Theater Carré in Amsterdam.