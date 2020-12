Topscheidsrechters worstelen met VAR in het voetbal op KIJK.nl

Vanaf maandag 7 december zendt KIJK.nl de documentaireserie 'Man in the Middle' uit. Wie zijn de topscheidsrechters in het Europese voetbal? Hoe gaan zij om met de VAR sinds de invoering in de Champions League?

Wat zijn de belangrijkste VAR-incidenten? Hoe zag hun dagelijks leven eruit tijdens de lockdown? Deze vierdelige serie van de UEFA laat zien wie de mannen achter het fluitsignaal zijn. Het geeft een bijzondere inkijk in het leven van scheidsrechters op het veld én daarbuiten.

'Man in the Middle' is gratis te zien op KIJK.nl. De eerste aflevering is vanaf 7 december te bekijken, de tweede volgt op 14 december, de derde op 21 december en de vierde op 28 december.

In het afgelopen jaar stond het voetbal in het teken van twee onderwerpen: de VAR (Video Referee Assistant) en coronacrisis. 'Man In The Middle' gaat in op beide onderwerpen, vanaf het begin van de VAR-invoering in februari 2019 tot aan de UEFA Champions League-finale tussen Liverpool en Tottenham Hotspur in 2019. Tijdens de serie passeren 16 topscheidsrechters uit 11 verschillende landen de revue, waaronder Björn Kuipers en Danny Makkelie uit Nederland, Clément Turpin uit Frankrijk en Damir Skomina uit Slovenië. Ieder met zijn eigen unieke verhaal.

Ups en downs

Deze UEFA-documentaire laat ook zien hoe deze topscheidsrechters omgaan met druk, fitheid en de lockdown tijdens de coronacrisis. En wat het betekent om een Champions League-finale te fluiten? Wat komt daar allemaal bij kijken? Hoe ziet het leven van een scheidsrechter er uit buiten het veld? Zijn zij dan nog steeds bezig met voetbal of ligt hun focus volledig op hun eigen werk? 'Man in the Middle' toont ook het leven van enkele scheidsrechters bij hun familie en vrienden met hun ups en downs naast de grasmat. Zoals bijvoorbeeld Danny Makkelie, hij toont zijn passie voor beide beroepen: scheidsrechter en parttime politie-inspecteur. Hoe kan hij beide passies in zijn dagelijks leven goed combineren? Waar loopt hij tegen aan? De UEFA hoopt met deze documentaire dat er meer begrip en inzicht ontstaat voor de rol van scheidsrechter bij de doorsnee voetbalfans.

