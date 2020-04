Top filmseries beschikbaar op Prime Video

Actie, humor, romantiek en fantasie, deze films hebben het allemaal. Hieronder een fijn lijstje van tien filmseries je gezien moet hebben en waar je nooit genoeg van krijgt!

Prime Video biedt klanten in Nederland een groot assortiment aan populaire films en televisieseries, inclusief Amazon Original tv-series, de nieuwste films, lokale Nederlandse titels, kids TV, klassieke boxsets en filmreeksen...

'Twilight Saga' - Vanaf vandaag beschikbaar

De vijf delen van geprezen 'Twilight Saga' zijn vanaf vandaag te zien op Prime Video. Kijk alle delen terug met topacteurs als Kristen Stewart & Robert Pattinson en geniet van deze romantische fantasy film gebaseerd op de romans van de Amerikaanse auteur Stephenie Meyer.

'Step Up' - Vanaf vandaag beschikbaar

Voetjes van de vloer, want vanaf vandaag is het zwijmelen bij de movies van Channing Tatum in de reeks 'Step Up'-films. 'Step Up' vertelt het verhaal van Tyler Gage (Channing) een blanke jongen die opgroeit in een pleeggezien in een zwarte achterbuurt. Hij brengt zijn tijd door met dansen in clubs en het stelen van auto’s.

'Lord of The Rings'

De met 17 Oscars genomineerde 'The Lord of the Rings'-trilogie is de verfilming van het gelijknamige boek van J.R.R. Tolkien. Een fantastische filmreeks waar je bij weg kan dromen als je je onderdompelt in het epische verhaal over de avonturen van Frodo Baggins.

'The Hangover'

Even zin in een avondje lachen? Goed nieuws! Alle drie 'The Hangover' komediefilms zijn te zien op Prime Video. In de 'Hangover' volgen we de tegenslagen van een kwartet van vrienden 'The Wolfpack' die op roadtrip gaan om een vrijgezellenfeest te vieren. In alle drie de films zijn de mannen op missie om een vermiste vriend te vinden.

'Harry Potter'

Avonden genieten met de razendpopulaire 'Harry Potter'-filmreeks. De acht films, die gebaseerd zijn op de zeven Harry Potter boeken van de Engelse schrijfster J.K. Rowling is te bekijken op Prime Video. Kruip in de huid van Harry Potter en wordt betoverd door al zijn avonturen.

'The Matrix'

'The Matrix', de iconische Amerikaanse-Australische sciencefiction films zijn te zien op Prime Video. Een computerhacker leert van mysterieuze rebellen over de ware aard van zijn realiteit en zijn rol in de oorlog tegen de controleurs ervan. 'The Matrix' is het eerste deel uit een trilogie en de andere twee delen zijn 'The Matrix Reloaded' en 'The Matrix Revolutions'.

'The Bourne Identity'

Bourne is een geboren actieheld. Maak je op voor de ijzersterke reeks 'Bourne'-films vol actie. Ontrafel samen met Jason Bourne zijn verleden om zo zijn identiteit te ontdekken. De Bourne films zijn gebaseerd op Robert Ludlum's boeken. Laat je meevoeren in deze spannende actiefilms.

'Indiana Jones'

Met zijn pittige, onafhankelijke ex-vlam Marion Ravenwood (Karen Allen) als gezelschap, begeeft de energieke archeoloog zich op een uitdagende zoektocht naar de mystieke Ark of the Covenant. De allereerste film over de avonturen van de fictieve archeoloog Indiana Jones.

'Transformers'

De 'Transformers' komen van de planeet Cybertron, de heldhaftige transformers zijn de Autobots en de kwaadaardige zijn de Decepticons. Wanneer de eeuwenoude oorlog tussen Autobots en de Decepticons zich naar de aarde verplaatst, is het aan Sam Witwicky (Shia LABeouf) om te voorkomen dat de Decepticons de ultieme macht in handen krijgen.

'Mission: Impossible'

Vijf delen waarbij je keer op keer je adem in houdt. 'Mission: Impossible' is een filmreeks van het filmgenre actie-spionage en de hoofdrol wordt in elk deel vertolkt door Tom Cruise als IMF-agent Ethan Hunt. Ethan leidt een missie die fout afloopt en het is zijn taak om alles weer op te lossen.