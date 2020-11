'Top 2000' kick-off: vier afleveringen van de 'Top 2000 Quiz'

Foto: © NTR 2020

Het bizarre jaar 2020 zit er bijna op. Veel dingen die we normaal vonden zijn voorlopig niet meer zo vanzelfsprekend. Maar naar de 'Top 2000' kijken en luisteren kan gelukkig nog steeds.

De NTR trapt traditiegetrouw eind november weer af met de 'Top 2000 Quiz' (dit jaar maar liefst 4 afleveringen!) en daarna volgen weer mooie muziekverhalen in 'The Untold Stories' en natuurlijk sluiten we het jaar af met de 'Top 2000 a Gogo'. Naast onze reguliere televisieprogrammering hebben we meer te bieden: naast onze online pubquiz in het 'Top 2000 online café' zijn er dit jaar ook voor alle 'Top 2000' fans nieuwe afleveringen van de 'Top 2000 a gogo'-podcast te beluisteren.

'Top 2000 Quiz'

Elke zondag van 29 november t/m 20 december, om 20.20 uur op NPO 3.

NTR maakt dit jaar voor het eerst vier afleveringen van de 'Top 2000 Quiz'. In de eerste drie uitzendingen strijden steeds drie teams van bekende Nederlanders tegen elkaar en het beste koppel van elke aflevering komt elkaar weer tegen in de finale-uitzending. Welk team wordt met hun kennis, charme en vrolijkheid de grootste muziekkenners van 2020? Door de coronamaatregelen zijn er tijdens de 'Top 2000 Quiz' steeds maximaal 20 man publiek in het café aanwezig.

Namen van BN'ers per aflevering (onder voorbehoud):

- Aflevering 1: acteur Tygo Gernandt & cabaretier Stefano Keizers, presentator Dionne Stax & NPO Radio 2 dj Jan-Willem Roodbeen, en de muzikanten Adje Vandenberg & Merol

- Aflevering 2: presentatoren Johnny de Mol & Erik Dijkstra, het Studio Sport team Henry Schut & Rivkah op het Veld en presentatoren John Williams & Ron Brandsteder

- Aflevering 3: NPO Radio 2 dj Carolien Borgers & cabaretier Martijn Koning, hiphop artiesten Typhoon & Sticks en muzikant Jeangu Macrooy & presentator Suzanne Bosman.

'Top 2000 - The Untold Stories'

Elke woensdag van 2 t/m 23 december, om 22.10 uur op NPO 3.

Vanaf 2 december zijn er weer nieuwe afleveringen te zien van de 'Top 2000 - The Untold Stories'. In deze serie neemt Leo Blokhuis je kriskras mee door 18 jaar 'Top 2000 a gogo' via reportages uit de a gogo-archieven. In deze editie onder andere een gesprek met Andrew Ridgley (Wham!) en het verhaal achter hun wereldhit 'Careless Whisper'. Ook staat er een aflevering geheel in het teken van Seks, Drugs & Rock-n-Roll.

'Top 2000 a gogo-podcast'

Voor alle 'Top 2000'-fans en muziekliefhebbers komt de NTR in samenwerking met NPO Radio 2 met 12 nieuwe afleveringen van de 'Top 2000 a gogo'-podcast. Hierin staan de beste verhalen achter de nummers uit de lijst der lijsten centraal. Leo Blokhuis vertelt de mooiste verhalen die we van hem kennen over 'Top 2000'-artiesten, en heeft daar nu ook meer tijd voor dan in de tv-uitzending. De eerste aflevering staat nu online, over de doorbraak van Simon & Garfunkel. De podcast is te beluisteren in het 'Top 2000 online café', op https://www.nporadio2.nl/podcasts/top-2000-a-gogo en via je favoriete podcastapp.

'Top 2000 pubquiz'

Op 20 en 27 november, vanaf 20.30 uur, stelt quizmaster Leo Blokhuis via een livestream vanuit zijn woonkamer vragen à la 'Top 2000 a gogo'. Meespelen Individueel, of met een team is heel makkelijk, want met de speciale SAMEN BELEVEN tool krijgt iedereen de kans om samen met zijn of haar quizmaten in het 'Top 2000 Café' te spelen! Extra speciaal dit jaar, omdat de NTR in december helaas geen gasten in het fysieke 'Top 2000 café' kan ontvangen. Meespelen is simpel. Ga hiervoor vrijdag 20 en/of 27 november om 20.30 uur naar het top2000onlinecafe.nl.

'Top 2000 Parels van de Bodem'

Donderdag 24 december om 23.30 uur op NPO 3



'Best of Top 2000'

Vrijdag 25 december om 20.25 uur op NPO 3.



'Top 2000 a gogo'

Dagelijks van 26 t/m 31 december om 19.30 uur op NPO 3.

Over de 'Top 2000'

De 'NPO Radio 2 Top 2000' is één van de grootste radio- en muziekevenementen van Nederland waar jaarlijks circa 10 miljoen mensen naar kijken en luisteren. De lijst met 2000 nummers wordt elk jaar samengesteld door het publiek en is te horen vanaf de eerste kerstdag tot en met oudejaarsavond op NPO Radio 2. Via nporadio2.nl kan het publiek van 1 t/m 7 december stemmen op hun favoriete 'Top 2000' platen. De NTR verzorgt achtereenvolgens de televisie-uitzendingen: 'Top 2000 Quiz', 'Top 2000 – The Untold Stories' en 'Top 2000 a gogo' op NPO 3. De uitzending van de 'NPO Radio 2 Top 2000' is ook 24 uur per dag te volgen via nporadio.nl, NPO 1 extra en ’s nachts op NPO 3. Voor meer informatie: nporadio2.nl