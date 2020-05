Toevoeging Discovery Sciene en BBC Science collectie aan Dplay

Vanaf dinsdag 16 juni wordt de zender Discovery Science toegevoegd aan Dplay, het video-on-demand platform van Discovery.

Discovery Science toont de wonderen van de wetenschap - van de ontdekkingen in de ruimte tot spectaculaire technologieën en alledaagse fenomenen – allemaal tot leven gebracht door gepassioneerde experts. Met programma’s en documentaries als 'Futurescape With James Woods', 'How The Earth Works', 'Stem Cell Universe With Stephen Hawking' en 'Through The Wormhole With Morgan Freeman'. Ook wordt die dag de 'Science' collectie van de BBC toegevoegd aan Dplay. Dat betekent in totaal meer dan 60 series en 400 afleveringen waarin de wetenschap centraal staat.

Discovery Science heeft de missie om de vernieuwers van morgen te inspireren. Albert Einstein zei het al: 'Het belangrijkste is dat je niet stopt met vragen stellen. Er is een reden dat er nieuwsgierigheid bestaat.' Die nieuwsgierigheid kan nu met Dplay worden gevoed. De programma's en documentaires die via de zender Discovery Science worden uitgezonden, kunnen via Dplay worden teruggekeken. Daarnaast is er toegang tot de bibliotheek van Discovery Science, die elke maand wordt uitgebreid.

BBC Science collectie

De 'Science' collectie van de BBC is onderdeel van de BBC 'Natural History' collectie die vanaf eind maart gefaseerd aan Dplay wordt toegevoegd en die de aankomende 10 jaar digitaal exclusief beschikbaar is op Dplay. Deze collectie wordt vanaf 16 juni toegevoegd en bestaat uit series en documentaires als 'In Search Of Science', 'Secrets Of Bones', 'Secret Universe - Journey Inside The Cell' en 'Wonders of Life'. Ook verschillende afleveringen van de documentaireserie 'Horizon' zijn dan te bekijken. De serie, die dieper ingaat op de hedendaagse wetenschap en de impact hiervan op de mens, is bekroond met onder meer een Emmy Award voor 'beste documentaire'.

Uitbreiding Dplay

Afgelopen jaar is de streamingservice van Discovery flink gegroeid. Waar het vorig jaar februari begon als video-on-demand dienst van Discovery, TLC en Investigation Discovery, zijn inmiddels ook de merken Animal Planet, Food Network, HGTV en MotorTrend toegevoegd. Daarnaast worden elke maand nieuwe natuurdocumentaires van de BBC beschikbaar gemaakt.