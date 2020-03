Toespraak Premier Rutte rechtstreeks bij SBS6, Radio 538, Radio 10, Radio Veronica en KIJK.nl

De toespraak die Premier Mark Rutte vanavond om 19.00 uur geeft om Nederland over het laatste nieuws rondom de coronacrisis te informeren, is live te volgen via SBS6 en KIJK.nl. Ook is de toespraak te horen op: Radio 538, Radio 10 en Radio Veronica.

De Rijksvoorlichtingsdienst liet eerder al weten dat de minister-president zal ingaan op de moeilijke situatie waarin wij ons bevinden, op de noodzaak van de maatregelen die zijn getroffen en op de mogelijke verdere ontwikkelingen in de komende weken en maanden.

Na de toespraak van Premier Rutte, wordt de reguliere programmering van de tv- en radiozenders SBS6, Radio 538, Radio 10 en Radio Veronica hervat.

Uitzending vanavond vanaf 19.00 uur via SBS6, Radio 538, Radio 10, Radio Veronica en KIJK.nl.