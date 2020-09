'Tin Soldiers' vanaf maandag op Dplay

Fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP) is een van de merkwaardigste en zeldzaamste aandoeningen van het menselijk lichaam. Het is een ziekte waarbij je spieren en weefsel langzaam in bot veranderen, als een soort tweede skelet.

Het lichaam komt hierdoor steeds vaster te zitten en bewegen wordt steeds moeilijker. De prachtige documentaire Tin Soldiers praat met enkele van de weinige FOP-patiënten op de wereld. Van de 6-jarige Isla in Londen tot Jessica en Bruno in Brazilië en van patiënten in Afrika tot en met Amerika. Zij weigeren zich neer te leggen bij hun beperkingen en proberen het maximale te halen uit hun minder mobiele leven.

Zo zie je hoe de 11-jarige Joe nog altijd cello en piano kan spelen, ondanks zijn stijve ledematen, en horen we hoe de volwassen Ian na al die jaren nog altijd van het leven geniet. Een mooi en krachtig portret van enkele ‘tinnen soldaatjes’ die strijdlustiger zijn dan menigeen.

'Tin Soldiers', vanaf maandag 7 september bij Dplay.