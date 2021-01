Tim den Besten haalt mens en dier uit hun winterdip in 'Kwartier van het Dier'

Tim den Besten presenteert het nieuwe seizoen van de VPRO Jeugd talkshow 'Kwartier van het Dier' the winterdip edition. Ht programma voor mens en dier met een winterdip.

In zijn tropische studio ontvangt Tim de meest bijzondere dieren en hun eigenaren. Van varkens tot vogelspinnen en van papegaaien tot pacman kikkers. Alle dieren passeren de revue. Vanuit zijn studio schakelt anchorman Tim over naar de razende reporter: Tim zelf!

In zijn CNN-achtige studio ontvangt Tim het verwende megavarken Nelson. Hij herenigt cafe-papegaai Elvis met barman Saulo, die elkaar door lockdown wekenlang niet konden zien. Hij bezoekt de koninklijke stallen. Hij gaat langs bij YouTubers Furtjuh (Rutger Vink), zijn partner Thomas en hun hond Paco. En hij staat, met knikkende knieën, oog in oog met wolven.

Zo baasje, zo hond verkiezing

Wie wint de Zo baasje, zo hond verkiezing en gaat naar huis met de felbegeerde gouden hondenriem? Baasjes lijken vaak op hun hond. Maar wie in Nederland lijkt het meest op zijn trouwe viervoeter? Tim gaat elke aflevering bij een finalisten duo op bezoek en reikt de award uit in de uitzending van zondag 14 februari.

Over Tim den Besten

Tim den Besten (1987) is presentator, programmamaker en schrijver. Hij presenteerde onder andere de VPRO jeugdprogramma's 'Beestieboys' en 'De Grote Geld Show'. Samen met Nicolaas Veul was hij recentelijk te zien in '100 Dagen voor de Klas'.

'Kwartier van het Dier – the winterdip edition', vanaf zondag 24 januari wekelijks om 9.20 uur op NPO Zapp.