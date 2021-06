Tien influencers knokken om likes in 'Like Me, I'm Famous!'

Op woensdag 14 juli opent Videoland de strijd om de likes in 'Like Me, I'm Famous!' Tien bekende influencers, samen goed voor meer dan twee miljoen volgers, verhuizen naar een vervallen kasteel in de Franse Ardennen om daar naar de top van de populariteitsschaal te klimmen.

De onderlinge strijd draait dit keer niet om mooie foto’s of geinige filmpjes: de influencers zullen hun ware aard moeten tonen om te winnen. Wie blijft zichzelf en kan de anderen overtuigen van zijn of haar likeability? Of zullen ze proberen de boel te manipuleren? Complotten, intriges en hoogverraad: zodra het gevecht om de likes begint, is niks te gek. Voor de winnaar is er de ultieme prijs: een eigen pilot bij Videoland. 'Like Me, I'm Famous!' is vanaf woensdag 14 juli wekelijks te zien bij Videoland.

In de realityshow 'Like Me, I'm Famous!' worden tien bekende influencers, die leven bij de gratie van likes van hun soms honderdduizenden volgers, op de proef gesteld als ze in een levensecht eliminatiespel juist géén likes ontvangen of zelfs dislikes van hun collega influencers te verwerken krijgen. Ze starten elke aflevering met een vast aantal uit te delen likes op zak, maar kunnen in de dagelijkse challenges ook dislikes vergaren, wat de groepsverhoudingen flink in de war kan schoppen. Wie tijdens de Like Me ceremonie de minste likes en de meeste dislikes ontvangt, moet het kasteel verlaten en maakt geen kans meer op de hoofdprijs: een eigen Videoland pilot.

Hoe gaan de influencers om met de druk van de fysiek zware en mentaal uitdagende challenges terwijl de likes, dislikes en complotten hen om de oren vliegen, met het sluimerende risico geëlimineerd te worden? Kunnen ze hun online schone schijn volhouden of zien we ze hun ware aard onthullen? Hoe is het om elke dag van elkaar kritiek te krijgen op hun gedrag en om voor de verandering eens niet zo likeable te zijn?

De tien influencers worden op een later moment bekend gemaakt.

'Like Me, I'm Famous!' wordt geproduceerd door Blue Circle en is vanaf woensdag 14 juli wekelijks te zien bij Videoland.