'The Murder of George Floyd: A Nation Responds' gratis te bekijken op Dplay

Wat betekent de dood van George Floyd voor de toekomst van Amerika en de rest van de wereld? Wat is er nodig om nu eindelijk een einde te maken aan de ongelijkheid in de samenleving tussen zwarte en witte Amerikanen en aan het buitensporige politiegeweld?

Daarover en meer praat tv-presentator Tony Harris met enkele prominenten uit verschillende lagen van de maatschappij. Van een burgerrechtactivist tot een nieuwsmaker tot een ex-politiefunctionaris. Geen gemakkelijk gesprek, maar wel een dat nu gevoerd moet worden, zodat we ervan kunnen leren. Open, eerlijk en informatief. 'The Murder of George Floyd: A Nation Responds' is in Nederland vanaf vandaag gratis te bekijken op Dplay (enkel registratie nodig).

Via een televisieverbinding praat Tony Harris met vijf panelleden die elk vanuit hun professie een speciale band met de zaak hebben. Het gaat om NBC & MSNBC-correspondent Yamiche Alcindor, voormalig commissaris van de Baltimore Police Kevin Davis, rassenrechten-advocaat, schrijver en activist Lurie Favors, burgerrechten-activist en oprichter van Campaign Zero Deray McKesson en Redditt Hudson, oprichter van de National Coalition of Law Enforcement Officers for Justice, Reform and Accountability.

Ze praten onder meer over de maatschappelijke tekortkomingen die hebben geleid tot dit drama, wat er moet gebeuren om dit te stoppen en wat er gedaan kan worden om het geweld van de politie tegen burgers een halt toe te roepen. Voormalig politiecommissaris Kevin Davis noemt het de belangrijkste discussie op dit moment voor Amerika en windt er geen doekjes om. 'Het was moord. George Floyd is vermoord door de Amerikaanse politie. En nu is het niet de tijd voor de politie om in de verdediging te schieten. Het is tijd voor reflectie en introspectie. Het is tijd om het politiesysteem van Amerika te veranderen.'

Deray McKesson moet tot zijn spijt concluderen dat de moord op George Floyd geen incident was. 'Het is iets dat ik al zo vaak gezien heb in andere video’s en gehoord heb in andere verhalen. Over and over again.' Hij vertelt dat onderzoek in 2019 uitwees dat zwarte burgers banger zijn om door de politie gedood te worden dan door een andere burger. Het geeft volgens hem aan dat het nu eens echt tijd wordt voor structurele verandering.

Tony Harris: 'De wereldwijde roep voor verandering zorgt ervoor dat de boog van het morele universum aan het buigen is, recht voor onze ogen. Dit is het moment om het gesprek te blijven voeren.'

De tijd van wegkijken is voorbij. Het is tijd om te luisteren en te leren welke acties genomen moeten worden om structureel te veranderen.

'The Murder of George Floyd: A Nation Responds' is gratis te bekijken op Dplay (enkel registratie nodig).