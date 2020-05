Terug de musea in met AVROTROS

Vele musea openen per 1 juni weer hun deuren. AVROTROS laat je de komende weken zien, wat je de afgelopen tijd hebt moeten missen.

Zo is 'Nu te Zien!' terug met nieuwe afleveringen. In 'Nu te Zien!' bezoeken verschillende museumdirecteuren niet te missen tentoonstellingen in andere dan hun eigen musea. De omroep start daarnaast met een nieuw programma op NPO 2 Extra: 'Ik zie, ik zie...' In deze nieuwe serie gaat het om de persoonlijke relatie van een museumdirecteur met enkele kunstobjecten en plekken in zijn/haar museum.

'Ik zie, ik zie…'

In 'Ik zie, ik zie' delen diverse museumdirecteuren met de kijker persoonlijke verhalen en verrassende weetjes over hun eigen collectie. De kijker verneemt met welk kunstobject de directeur een speciale band heeft en welk werk voor hen in een ander daglicht komt te staan door deze bijzondere tijd.

Sinds maandagavond zijn de eerste twee afleveringen te zien. Cathelijne Broers, directeur van de Hermitage en De Nieuwe Kerk, laat haar favorieten in De Nieuwe Kerk zien en Michael Huijser doet dit in 'zijn' Scheepvaartmuseum. Museumdirecteuren die nog volgen zijn o.a. Ralph Keuning van Museum de Fundatie, Emilie Gordenker van het Van Gogh Museum, Ralph Keuning van Museum de Fundatie, Ann Demeester van het Frans Hals Museum, Marieke Uildriks van Museum JAN, Bart Rutten van het Centraal Museum, Suzanne Swarts van Voorlinden en Herman Tibosch van Museum Jan Cunen.

'Nu te Zien!'

'Nu te Zien!' is een wekelijks kunst- en cultuurprogramma van AVROTROS, waarin museumdirecteuren kijkers wijzen op een niet te missen tijdelijke tentoonstelling die op dat moment te zien is. In de eerste drie afleveringen wordt er een bezoekje gebracht aan het Centraal Museum, Museum de Fundatie en Kunsthal KAdE.

'Nu te Zien!', vrijdag 29 mei om 21.15 uur op NPO 2

Fantasievol en ontregelend… Dat is het werk van grote surrealisten als René Magritte en Salvador Dalí. In het Centraal Museum is hun werk te zien naast het werk van de enige Nederlandse surrealist die in hun tijd werd geaccepteerd: Joop Moesman. Museumdirecteur van de Fundatie Ralph Keuning ontdekt in Utrecht dat er ook veel vrouwelijke surrealisten waren… en dat het Surrealisme tot op de dag van vandaag nog springlevend is! Te zien in het Centraal Museum Utrecht, tot en met 16 augustus.

'Nu te Zien!', vrijdag 5 juni om 21.15 uur op NPO 2

Directeur van Museum Voorlinden Suzanne Swarts bezoekt Museum De Fundatie in Zwolle en bekijkt het werk van vier schilders uit Leipzig. In het kielzog van de figuratieve schilder Neo Rauch is Leipzig een belangrijke kraamkamer voor schilderstalent. Martin Kobe, Mirjam Völker, Robert Seidel en Titus Schade geven ieder op hun eigen manier die nieuwe generatie schilders uit Leipzig een gezicht. CRUX, te zien in Museum de Fundatie in Zwolle tot en met 23 augustus.

'Nu te Zien!', vrijdag 12 juni om 21.15 uur op NPO 2

Kunsthal KAdE wordt momenteel bepaald door de visueel overweldigende rijkdom van de Afrikaans-Amerikaanse kunst van de afgelopen honderd jaar. Museumdirecteur van het Centraal Museum Bart Rutten bezoekt de expositie Tell me your story in Amersfoort. Een tentoonstelling over verhalen vertellen en verhalen levend houden. Te zien tot en met 30 augustus.

'Ik zie, ik zie…', vanaf maandag 18 mei om 19.05 uur bij AVROTROS op NPO 2 Extra.

'Nu te Zien!', vanaf 29 mei om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.