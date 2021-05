Talpa komt met grensverleggende talentenjacht voor SBS6: 'AVASTARS'

Groundbreaking technologie in combinatie met toptalent. Avatars die tot leven komen en LIVE on stage dansen én zingen. Jarenlang was dat ondenkbaar. Tot nu... In een nieuwe, next-level talentenjacht wordt het onmogelijke mogelijk gemaakt en worden de echte en de virtuele wereld op spectaculaire wijze samengebracht.

Met de nieuwste technieken op het gebied van motion capture en augmented reality wordt van een zangtalent en een danstalent, één virtueel supertalent gemaakt: een AVASTAR, die de sterren van de hemel danst en zingt. Live. 'AVASTARS' is begin volgend jaar te zien op SBS6.

Bij traditionele talentenjachten zoeken we óf waanzinnig goede zangers óf uitmuntende dansers, omdat het bijna onmogelijk is om op beide gebieden uit te blinken. Nu is dat dus niet meer nodig! In Avastars worden grote talenten op het gebied van zang en dans, samengevoegd tot duo’s. Met behulp van programmeurs en stylisten creëert elk duo een eigen avastar. Ze mogen een mens zijn, maar ook een dier. Van gender, lichaamsvorm en haar- en huidskleur, tot kledingstijl en make-up: de duo’s mogen het helemaal zelf bepalen. In de virtuele wereld kan alles.

Het zangtalent is verantwoordelijk voor de aansturing van de mimiek en de stem van de avastar. De danser draagt een speciaal pak waarmee alle bewegingen van het lichaam en hoofd aangestuurd worden. Wat we zien, is een avastar die levensecht zingt én danst, maar die pas echt tot leven komt wanneer beide disciplines elkaar perfect aanvullen tijdens de LIVE optredens… Alles is mogelijk: twee avastars kunnen samen een duet zingen of optreden met meerdere virtuele achtergronddansers maar ze kunnen ook optreden met échte zangers of dansers die fysiek met hen op het podium staan. Behalve zingen en dansen, moeten de avastars uiteraard ook praten en dus live gesprekken voeren met de host en de jury.

Tijdens een aantal auditie- en eliminatierondes beoordeelt deze jury, onder leiding van een succesvolle dj of producer, de optredens. Hij produceert de eerste single en videoclip van de winnende avastar. Welke avastar wordt de grote winnaar van deze nieuwe, baanbrekende talentenjacht?

'AVASTARS' combineert the best of both worlds. De show is het resultaat van een intensieve samenwerking met NEP Group. De code is eindelijk gekraakt: voor het eerst komen motion capture en augmented reality samen, LIVE on stage.

'AVASTARS' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties.

Wil jij meedoen? Je kunt je vanaf nu opgeven: solo - als zanger óf als danser - of als duo: zanger én danser. Ga naar sbs6.nl/avastars en meld je aan.