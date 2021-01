Sterrenchef Hans van Wolde twee jaar gevolgd tijdens verwezenlijking van zijn droom in 'Brut, Dromen Onder Grote Druk'

Foto: RTL 4 - © RTL 2021

Soms kom je op dat punt in je leven dat je alles achter je laat en je dromen gaat najagen. Voor sterrenchef Hans van Wolde is deze droom het openen van een nieuw restaurant: Brut 172. En dat moet niet zomaar een restaurant worden, het plan van Hans is helder: het beste, mooiste, uniekste en bijzonderste restaurant van Nederland, waar beleving centraal staat.

In 'Brut, Dromen Onder Grote Druk', vanaf woensdag 6 januari, 21.30 uur bij RTL 4, wordt chef-kok Hans van Wolde twee jaar gevolgd tijdens het verwezenlijken van zijn droom.

Hans heeft zijn succesvolle zaak Beluga, twee Michelinsterren en toch besluit hij zijn leven drastisch om te gooien en zijn droom na te jagen. Het realiseren hiervan gaat niet zonder slag of stoot. In de serie is te zien hoe Hans grote hordes moet nemen om zijn droom na te jagen en Brut 172 op te bouwen in het prachtige Limburgse dorpje Reijmerstok. Strijden voor vergunningen, de verkoop van Beluga, vertrekken uit Maastricht, vestigen op het platteland, het inleveren van zijn Michelinsterren, rechtszaken, bezwaarprocedures… Het is een proces van telkens weer afscheid nemen en opnieuw beginnen. Als hij denkt dat alles achter de rug is gaat afgelopen maart, vijf dagen na de opening van Brut 172, het hele land in lockdown... Hoe reageert Hans wanneer zijn droom dreigt te mislukken en onder druk komt te staan?

Over Hans van Wolde

Hans van Wolde is al ruim 25 jaar een van de meest toonaangevende chef-koks van Nederland. Op jonge leeftijd was hij al geïnteresseerd in voedsel en smaak en kon hij zijn creativiteit en energie kwijt in het vak van kok, 'smaakkunstenaar' zoals hij het zelf noemt. In 1994 verhuisde Hans naar Maastricht, waar hij eerst vier jaar bij Toine Hermsen werkte voordat hij zijn eigen restaurant, Beluga, opende. In 1998 ontving hij daar zijn eerste Michelinster. De tweede volgde in 2005. Naast de twee Michelinsterren heeft hij verschillende onderscheidingen ontvangen en verzorgde hij meerdere jaren de VIP-catering van diverse festivals zoals Pinkpop en Tomorrowland.

'Brut, Dromen Onder Grote Druk' wordt geproduceerd door Wise Monkeys en is vanaf woensdag 6 januari om 21.30 uur te zien bij RTL 4.