Stembus Televizier-Ster Online-videoserie geopend

Nederland mag weer naar de stembus. Deze keer voor de Televizier-Ster Online-videoserie waarmee creatieve online videomakers de eer krijgen die ze verdienen.

Er zijn bijzonder veel pareltjes van series te vinden in YouTube-land en omstreken. Daarom wordt de Televizier-Ster Online-videoserie dit jaar voor de derde keer uitgereikt. Vorig jaar ging Tim Hofman ermee vandoor met zijn serie #BOOS, het jaar ervoor was Shitty diary van Nienke Plas het populairst. En wie dit jaar wint, dat bepalen de kijkers.

Kijker bepaalt

De jury heeft een longlist gemaakt met een uitgebreide selectie van series waarop gestemd kan worden. Op die lijst staan verschillende vlogs, maar ook online-videoseries over bijvoorbeeld goede recepten, bizarre challenges, grappige sketches en onderwerpen waar je iets van opsteekt. Series die er niet opstaan maar waarop kijkers wel willen stemmen, kunnen worden toegevoegd via het open invoerveld. Uiteraard moeten alle series voldoen aan het reglement voor deze prijs. Stemmen kan via Televizier.nl/ring.

Nominatieronde

Om er maar even een cliché in te gooien: de keuze is reuze. De twintig series waarop het meest gestemd is, gaan door naar de grote nominatieronde in augustus. De jury voegt daar nog vijf wildcards aan toe voor series die echt de moeite waard zijn, maar die net niet genoeg stemmen kregen of die misschien wat minder bekend zijn bij het grote publiek.

Gouden Televizier-Ring

De vijfentwintig series strijden tijdens de nominatieronde om de Televizier-Ster Online-videoserie. De serie die in die ronde de meeste stemmen krijgt, wint de award tijdens de uitreiking van de Gouden Televizier-Ring.