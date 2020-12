Spraakmakende bekende Nederlanders op de bank bij Linda

Foto: SBS6/Talpa Network - © Roy Beusker 2020

Matthijs van Nieuwkerk, Martien Meiland, André Hazes, Floortje Dessing en Natacha Harlequin. Dit zijn enkele van de spraakmakende Nederlanders die vanaf zondag plaatsnemen op de bekende bank van Linda de Mol.

In 'Linda's Wintermaand' vraagt ze haar gasten naar de belangrijkste momenten van hun leven tot nu toe. Ze kijken uiteraard ook terug op het jaar 2020: hoe hebben zij dit bijzondere jaar beleefd?

In 'Linda's Wintermaand' ontvangt Linda boeiende gasten met uiteenlopende achtergronden: van politici en presentatoren tot succesvolle zangers, acteurs en realitysterren. In het decor van een winters chalet zit Linda met haar gasten bij het haardvuur en is de sfeer zoals altijd warm en hartelijk, wat ervoor zorgt dat de gesprekken buitengewoon eerlijk en openhartig zijn. De huisband Mell & Vintage Future zorgt voor de muzikale omlijsting en speelt het favoriete liedje van Linda's gasten.

Linda de Mol: 'Ik heb altijd gedacht dat een winterse versie van de 'Zomerweek' ontzettend leuk zou zijn om te doen. Juist aan het eind van het jaar, in de donkere dagen voor kerst, is het fijn om met mensen te praten voor wie het een bepalend jaar is geweest en terug te kijken op wat er allemaal is gebeurd. Het is een prettig soort ‘slow tv’, en doet denken aan de goeie gesprekken die kunnen ontstaan aan de keukentafel met vrienden, met een fles wijn.'

'Linda's Wintermaand' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties.

'Linda's Wintermaand', wekelijks vanaf zondag 6 december om 20.00 uur bij SBS6 en op KIJK.nl. De uitzending is als podcast terug te luisteren via de website en app van JUKE en LINDA.nl.