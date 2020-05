Spectaculaire natuurdocumentaire 'BBC Wildlife: Africa' bij SBS6

Giraffen die woeste veldslagen voeren, dappere hagedissen die meeliften op de rug van leeuwen, en vogels die stokstaartjes afschrikken door alarmsignalen te imiteren.

De vijfdelige natuurdocumentaire 'BBC Wildlife: Africa' brengt Afrika op spectaculaire wijze in beeld. Van het Atlasgebergte tot aan Kaap de Goede Hoop van Congo tot aan de woeste Atlantische Oceaan. Het verhaal van Afrika wordt verteld door de beroemde en meevoerende stem van David Attenborough.

René Oosterman (zendermanager SBS6) over 'BBC Wildlife: Africa' bij SBS6: 'De natuurdocumentaire geeft een uniek inkijkje in de natuur zoals hij is; authentiek, puur en spraakmakend. We zijn dan ook trots dat we de afleveringen, inclusief originele stem van David Attenborough, kunnen uitzenden bij SBS6. Wij hopen met het uitzenden van 'BBC Wildlife: Africa' dat we onze kijkers daarmee op dit moment een plezier doen.'

Afrika is 's werelds wildste continent. In de vijf afleveringen van de natuurdocumentaire 'BBC Wildlife: Africa' wordt telkens een ander adembenemend natuurgebied van het Afrikaanse continent in beeld gebracht. Van de halfwoestijn in de Kalahari en de (sub)tropische savanne maar ook Congo met zijn onontgonnen oerwouden en de grootste woestijn op aarde, de Sahara, tot aan het zuidelijkste puntje van het Afrikaanse continent, De Kaap. Elke aflevering onthult intieme, oog-in-oog ontmoetingen met buitengewone dieren in het wild, gaat op zoek naar onontdekte plaatsen en legt ongezien gedrag vast, zelfs van de meest bekende als onbekende dieren in het wild.

'BBC Wildlife: Africa' wordt geproduceerd door BBC Natural History Unit.

Elke 'BBC Wildlife: Africa' aflevering is tot en met twee weken terug te bekijken op KIJK.nl. De making-off afleveringen van 'BBC Wildlife: Africa' worden vanaf zondag 10 mei wekelijks bij SBS6 uitgezonden en op KIJK.nl aangeboden.



'BBC Wildlife: Africa', vanaf zondag 17 mei wekelijks om 20.30 uur bij SBS6 en op KIJK.nl.