Speciale uitzending van gezamenlijke smeekbede en gebed op NPO 2

Het zijn onzekere tijden met de coronacrisis, voor iedereen. Omdat samenkomsten niet meer mogen, missen veel gelovigen de steun en verbinding die ze normaliter in het gebedshuis vinden.

Op donderdag 2 april gaan een Surinaamse, Turkse en Marokkaanse imam daarom gezamenlijk bidden voor verbinding en troost in het speciaal ingelaste programma Moslims bidden voor verbinding. De bijeenkomst wordt gepresenteerd door Karim Amghar en ingeleid door de voorzitter van het CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid). NTR zendt de recitaties en smeekbede aanstaande donderdag uit in een speciaal ingelaste uitzending om 19.20 uur, op NPO 2, vanuit de Taqwa moskee in Amsterdam.

In Nederland wonen ruim 900.000 moslims. Onder hen zijn veel ouderen die nu niet naar hun vertrouwde moskee of koffiehuis kunnen gaan. Zij voelen zich eenzaam. Zeker nu zij, met de Ramadan in het vooruitzicht, hun familie niet om hen heen kunnen hebben. Om in deze periode van onzekerheid en angst mensen met elkaar te verbinden, organiseert het CMO een gezamenlijke smeekbede om samen met mensen thuis te bidden. Alle 9 moskeekoepels met ruim 380 aangesloten moskeeën hebben gehoor gegeven aan deze oproep om solidair te zijn met de rest van de samenleving. De NTR doet verslag van deze bijzondere bijeenkomst in een speciaal ingelaste uitzending.

Juist in deze tijden van afstand vinden de NTR en de NPO het belangrijk om een podium te zijn voor iedereen die verbinding met elkaar zoekt, in alle lagen van de samenleving, en voor alle religies. 'Dit is een tijd waarin de behoefte aan zingeving, inspiratie en bemoediging groot is. En juist nu mensen dat niet op de gewone manier kunnen vinden, proberen we als NPO aan die behoefte te voldoen', aldus Frans Klein, directeur video NPO. 'Als de moslimgemeenschap of een andere geloofsgemeenschap iets bijzonders doet, dan is de NPO de plek waar dat kan. Zo brengt de EO op zondag extra kerkdiensten en zond KRO-NCRV vorige week een extra urbi et orbi van de Paus uit.'

'Moslims bidden voor verbinding', donderdag 2 april om 19.20 uur bij de NTR op NPO 2.