Spannende psychologische thrillerserie 'The Secrets She Keeps' nieuw bij Net5

Twee vrouwen met totaal verschillende achtergronden ontmoeten elkaar in de supermarkt: ze zijn even oud, beiden hoogzwanger en tegelijk uitgerekend.

Meghan is een beginnende glamoureuze online influencer, Agatha werkt in de supermarkt als vakkenvuller. Beide vrouwen hebben grote geheimen. En beiden zullen alles op het spel zetten om de waarheid te verbergen. Maar dan staan hun levens ineens op het punt bij elkaar te komen door een onherroepelijke schokkende gebeurtenis. De zesdelige Australische Net5 Powered by LINDA. miniserie 'The Secrets She Keeps' is wekelijks te zien vanaf zondag 10 november om 20.30 uur bij Net5.

Aflevering 1

Agatha leidt in Sydney een eenvoudig leven en werkt in een supermarkt. Ze kijkt enorm op tegen een van haar klanten: de chique mama blogger Meghan die getrouwd is met de knappe tv presentator Jack O'Shaughnessy en een ogenschijnlijk flitsend leven leidt. Maar ook Meghan heeft zo haar problemen: ze krijgt dreigmails en als ze onverwacht voor de derde keer zwanger blijkt, is haar man daar bepaald niet blij mee. Wanneer Agatha en Meghan elkaar weer ontmoeten komen ze erachter dat ze allebei rond dezelfde tijd zullen bevallen. Meghan lijkt helemaal gelukkig, wat voor Agatha, verblind door jaloezie, aanleiding is om een heel duister plan te smeden...

De zesdelige serie 'The Secrets She Keeps' is gebaseerd op de gelijknamige internationale bestseller van Michael Robotham met in de hoofdrollen Laura Carmichael (ook bekend van 'Downtown Abbey') en Jessica De Gouw ('The Crown').

'The Secrets She Keeps', vanaf dinsdag 10 november, wekelijks dubbele afleveringen om 20.30 uur bij Net5 en op KIJK.nl.