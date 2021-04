Spannende, internationale thrillerserie 'Shadowplay' op NPO 3

In de zomer van 1946 arriveert de Amerikaanse politieagent Max McLaughlin in Berlijn. Aan hem de taak om te helpen een politiemacht op te zetten in de chaotische, naoorlogse stad. Zijn belangrijkste doel is om de gevaarlijke crimineel 'Engelmacher' uit te schakelen.

Tegelijkertijd gaat Max op een persoonlijke, geheime missie om zijn vermiste broer Moritz te vinden. Een Amerikaanse soldaat die zich schuilhoudt in de stad en wraak neemt op ondergedoken nazi’s. Wat Max niet weet, is dat hij als pion wordt gebruikt in wat het begin van de Koude Oorlog is. De achtdelige, spannende dramaserie 'Shadowplay' met onder anderen Michael C. Hall, Taylor Kitsch en Sebastian Koch is vanaf vrijdag 30 april te zien bij AVROTROS op NPO 3.

Max rapporteert aan Tom Franklin, een Amerikaanse consul wiens aantrekkelijke, door de oorlog getraumatiseerde vrouw Claire zich direct tot Max aangetrokken voelt. Hij moet samenwerken met de Duitse hoofdcommissaris Elsie die in de veronderstelling is dat haar man niet meer leeft. Al snel krijgt Max te maken met de gewetenloze Russische officier Izosimov en met de steeds complexere relatie tussen de twee opkomende supermachten van de Koude Oorlog. In zijn hotel vindt Max een briefje van zijn broer Moritz dat hem naar een verlaten gebouw voert. Hij ontdekt er de lichamen van een ex-nazi en zijn familie. Ze zijn vermoord in de stijl van de wrede streken uit het Duitse kinderboek Max und Moritz, de personages naar wie de broers zijn genoemd... Het is Max al snel duidelijk dat de oorlog nog lang niet voorbij is, maar dat die eigenlijk alleen een nieuwe fase is ingegaan. 'Shadowplay' is geschreven en geregisseerd door Måns Mårlind bekend van de internationale hitseries 'The Bridge' en 'Midnight Sun'.

Rolverdeling

Max McLaughlin - Taylor Kitsch

Tom Franklin - Michael C. Hall

Moritz McLaughlin - Logan Marshall-Green

Nina Hoss - Elsie Garten

Claire Franklin - Tuppence Middleton

Engelmacher - Sebastian Koch

'Shadowplay' is een internationale coproductie tussen ZDF, AVROTROS, Tandem productions & Studio Canal.

'Shadowplay', vanaf vrijdag 30 april om 21.30 uur bij AVROTROS op NPO 3.