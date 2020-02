Software bug in app 'Het Jachtseizoen'

Foto: StukTV - © Talpa Network 2019

Door een bug in de app 'Het Jachtseizoen' van StukTV zijn persoonsgegevens van de spelers van de app mogelijk beschikbaar geworden voor derden.

Na de constatering hiervan is de app offline gehaald. Er is direct een onderzoek gestart om na te gaan welke gegevens er mogelijk toegankelijk zijn geweest en of die gegevens daadwerkelijk zijn ingezien. Talpa Network heeft dit incident gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens die mogelijk toegankelijk zijn geweest betreffen onder meer de door de speler ingevulde voor- en achternaam, links naar de externe publieke profielfoto, gebruikersnaam van het social media profiel en de laatste GPS locatie van de spelers in het spel.

De spelers van de app 'Het Jachtseizoen' worden zo snel mogelijk individueel geïnformeerd over het incident. Omdat het om technische redenen enkele dagen kan duren voordat alle spelers individueel bericht hebben ontvangen, heeft Talpa Network ook besloten een persbericht uit te sturen.

Spelers van de app hoeven op dit moment geen actie te ondernemen om hun gegevens te beschermen, omdat de app offline is. Talpa Network werkt er hard aan om een update van de app te publiceren, zodat de gebruikers verder kunnen spelen in de nieuwe versie van de app.