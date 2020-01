Snelle en Sam Feldt treden op tijdens 'Zapp Awards 2020'

De line-up voor de 'Zapp Awards 2020' is bekend: rapper Snelle en dj Sam Feldt treden op tijdens het gala van de jeugdprijzen.

Met deze twee populaire artiesten is de line-up voor de 'Zapp Awards' compleet! Het belooft één groot feest te worden als Sam Feldt de show opent met zijn populaire nummer ‘Post Malone’.

Alle jeugdhelden komen voorbij tijdens de uitreiking van dé jeugdprijzen van het jaar. Naast Snelle en Sam Feldt zijn ook rappers Bizzey en Qucee, TikTokker Sara Dol, presentatoren Klaas van der Eerden en Tim Senders en YouTubers Rutger Vink (Furtjuh) en Thomas van Grinsven aanwezig om een award uit te reiken aan één van de genomineerden. De lopershow voorafgaand aan de 'Zapp Awards' wordt door niemand minder dan Marije Zuurveld gepresenteerd.

Zitplaatsen uitverkocht

Het belooft een wervelende en spectaculaire show te worden. Studio 21 raakt al goed gevuld want de zitplaatsen zijn inmiddels uitverkocht. Kinderen kunnen nog wel aanwezig zijn door te kiezen voor een staanplaats. Een staanplaats is voor kinderen van 9 tot en met 14 jaar. Kijk voor meer informatie op zappawards.nl.

Stembussen nog geopend

Stemmen voor de top 10 kan nog tot en met zaterdag 1 februari via zappawards.nl. Daarna sluiten de stembussen en wordt op zaterdag 8 februari de top 10 bekendgemaakt. Kinderen kunnen dan opnieuw op deze tien genomineerden stemmen tijdens de tweede stemronde, die op zaterdag 22 februari sluit. Wie de winnaar wordt van de categorie 'Favoriete Jeugdprogramma' blijft tot het laatste moment spannend: kinderen kunnen tot het eind van de awardshow op hun favoriete jeugdprogramma stemmen.

'NPO Zapp Awards 2020'

De 'NPO Zapp Awards' zijn dé jaarlijkse publieksprijzen voor beste programma’s, presentatoren, YouTubers, Instagrammers en artiesten van het afgelopen jaar, bepaald door kinderen. Vanaf zaterdag 11 januari stemmen kinderen op het Favoriete Jeugdprogramma, Favoriete Ster Jeugdprogramma, Favoriete Familieprogramma, Favoriete Track NL, Favoriete YouTuber, Favoriete Instagrammer, Favoriete Onlineserie en Favoriete Jeugdfilm NL. Het gala is zaterdag 29 februari vanuit Studio 21 in Hilversum live te zien op NPO Zapp op 3.

Wie maak jij dit jaar zo trots als een pauw? Met deze vraag in het achterhoofd bepalen kinderen wie op zaterdag 29 februari naar huis gaan met één van de felbegeerde 'Zapp Awards'. Een vast onderdeel van de ''Zapp Awards' is de Veer-In-Je-Reet-Award. Het is een prijs voor kinderen die met hun initiatief belangeloos iets doen voor een ander en daarmee de wereld een beetje mooier maken.

De 'NPO Zapp Awards' worden sinds 2016 uitgereikt. Kinderen stemmen van zaterdag 11 januari tot en met zaterdag 22 februari online op hun favorieten via zappawards.nl. De 'NPO Zapp Awards' is een samenwerking van NPO Zapp en KRO-NCRV.