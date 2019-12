Sfeervolle Kerstspecial van 'Beste Zangers'

Foto: © AVROTROS 2019

In een speciale kerstaflevering van 'Beste Zangers' zingen OG3NE, Trijntje Oosterhuis, Glennis Grace, Jan Dulles, Gerard Joling, Willeke Alberti, Edsilia Rombley en Jeroen van der Boom voor n keer niet elkaars repertoire, maar hun favoriete kerstliedjes.

Zo brengt Jan Dulles een prachtige vertolking van Silent night van The Cats, Jeroen van der Boom zingt Let it snow en Trijntje Oosterhuis wenst iedereen een mooie kerst met Have yourself a merry little Christmas.

'Beste Zangers Kerstspecial 2019', zaterdag 21 december om 21.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.