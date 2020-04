Series en films met een koninklijk tintje op Amazon Prime Video

Aangezien we deze Koningsdag thuis vieren hebben we een fijne lijst met een koninklijke knipoog samengesteld om deze Koningsdag geheel in stijl te vieren. Nestel je op de bank en geniet van de onderstaande series en films.

'The Fresh Prince of Bel-Air' - series 1-6

We trappen af met een old time favorite. Wie wil er nou niet de jonge Will Smith bewonderen in 'The Fresh Prince of Bel-Air'? Je kunt deze seizoenen aan één stuk bingewatchen tijdens Koningsdag.

Will Smith, te zien als jonge tiener uit Philadelphia die naar zijn rijke familie in Californië wordt gestuurd, zodat hij weer op het 'rechte pad' terecht komt en de ouderwetse normen en waarden leert waarderen.

'King Kong'

Zin in wat meer actie tijdens Koningsdag dan is 'King Kong' een goede tip! Bereid je voor op de adembenemende actie in dit groots opgezette en meeslepende avontuur over een legendarische gorilla die op een eiland wordt gevangen. Hij wordt naar de beschaafde wereld gebracht en daar gaat hij het ultieme gevecht aan en wordt het een kwestie van leven of dood.

'The Man in the High Castle' - series 1-4

'The Man in the High Castle' is gebaseerd op de bekroonde roman van Philip K. Dich en geproduceerd door Ridley Scott ('Blade Runner') en Frank Spotnitz ('The X-Files'). De serie schetst een wereld waarin de geallieerden de Tweede Wereldoorlog hebben verloren, Japan en Duitsland heersen over de Verenigde Staten. Met Rufus Sewell ('John Adams'), Luke Kleintank (Pretty Little Liars) en Alexa Davalos ('Mob City').

'King of Thieves'

Zin in een schitterende film dan adviseren wij 'King of Thieves'. Het ongelooflijke waargebeurde verhaal van de spectaculaire en grootste juwelenroof in de Britse geschiedenis, in de kluis van Hatton Garden. Op humoristische wijze verteld met uitstekend acteerwerk en een schitterende rolverdeling.

'The Kingdom'

Oscarwinnaars Jamie Foxx en Chris Cooper zetten tijdens Koningsdag jouw beeldscherm in vuur en vlam samen met Jennifer Garner en Jason Bateman. Deze adembenemende actiethriller over het moeizame onderzoek naar een bloedige aanslag op Amerikanen in Saoedi-Arabië.

'Mary Queen of Scots'

Om deze Koningsdag ook de koninginnen te eren het verhaal van Mary Stuart. 'Mary Queen of Scots' laat de turbulente levensloop van de charismatische Mary Stuart zien. Wanneer Mary, koningin van Frankrijk, als zestienjarige na twee jaar getrouwd te zijn geweest weduwe wordt, weigert ze te hertrouwen. Ze verkiest naar Schotland terug te keren om er haar rechtmatige troon op te eisen. Door haar geboorte kan ze ook aanspraak maken op de troon van Elizabeth 1, Koningin van Engeland.

'The Other Boleyn Girl'

Een prachtig kostuumdrama, waarbij de gezusters Boleyn strijden om de liefde van de knappe en gepassioneerde koning Henry VIII van Engeland. Met in de hoofdrol de zussen Ann & Mary Boleyn, vertolkt door twee prachtige en getalenteerde actrices, Natalie Portman en Scarlett Johansson. In 'The Other Boleyn Girl' zien we een berekende Anne, die de plek haar oudere zus Mary’s probeert in te nemen door Maitresse te worden van koning Henry VIII. Beide dames delen dan het bed met deze charmante Koning alleen slecht een van de twee zusters zal de troon bestijgen voor een uiteindelijk zeer korte en turbulente regeringsperiode.

'Godzilla: King of the Monsters'

Wanneer de eeuwenoude megamonsters Godzilla, Mothra, Rodan en King Ghidorah opstaan en om heerschap strijden, neemt het agentschap van uitgestorven, mythische, legendarische wezens 'Monarch' het tegen ze op.

'Harry Potter en de Halfbloed Prins' - 8 films beschikbaar

Do we need to say more? Waan je in de wondere wereld van Harry Potter. Speciaal voor Koningsdag lichten we 'Harry Potter en de Halfbloed Prins' uit, de zesde film van deze reeks. In dit deel vermoedt Harry dat er zelf in het kasteel gevaar dreigt. Perkamentus heeft daar weinig aandacht voor; hij vindt het belangrijker om Harry voor te bereiden op de eindstrijd.

'Ben en Holly’s Kleine Koninkrijk' - 1 Seizoen

Voor de kleintjes hebben we een leuke serie uitgezocht, 'Ben & Holly’s Kleine Koninkrijk'. Holly, een jonge toverfee, moet nog leren hoe ze moet vliegen en haar magie werkt niet altijd zoals gewenst. Haar beste vriend, Ben de elf, heeft geen vleugels en doet niet aan toveren. Maar elfjes zijn erg goed in dingen maken - vooral speelgoed. Ze leven in het Kleine Koninkrijk, een klein landje waar bloemen en gras boven de hoogste gebouwen uitkomen.