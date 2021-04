Seks, lust en drama staan centraal in eerste aflevering van 'Ex On The Beach: Double Dutch'

Dat dit een seizoen is om niet snel te vergeten, bewijzen de acht singles van dit jaar al meteen tijdens de eerste aflevering van MTV's 'Ex On The Beach: Double Dutch'.

Na een gezellige ontmoeting op het strand, maken Danny, Dusty, Keanu, Odim, Jørney, Lesley, Gloria en Shani zich klaar om met elkaar op date te gaan. Wat zij op dat moment nog niet weten, is dat ze dezelfde dag nog kunnen rekenen op heel veel lust, ongemakkelijke momenten, seks en uiteraard een flinke dosis drama.

Tijdens de eerste dates kruipen Dusty en Shani samen in een bubbelbad, terwijl Lesley en Keanu genieten van een sensuele massage. Ondertussen dansen Odim en Jørney met elkaar de salsa en doen Danny en Gloria een cocktailworkshop. Hoewel de singles elkaar nog maar net kennen, laten Dusty, Shani, Lesley en Keanu er geen gras over groeien en flirten uitbundig met elkaar. Hun dates eindigen dan ook in flinke zoenpartijen in het bubbelbad en op de massagestoel. Even verderop is Odim zeer onder de indruk van Jørney, maar zij is helaas nog wat minder happig tijdens hun salsa date. Bij Gloria en Danny gaat het er iets minder soepel aan toe. Wanneer duidelijk wordt dat ze niet bepaald elkaars type zijn, volgen een reeks van awkward momenten en kunnen ze beiden dan ook niet wachten tot ze de villa mogen betreden.

In de villa zorgt smaakmaker Dusty ervoor dat hij in het bubbelbad ook nog even van Lesley mag genieten, terwijl Keanu en Shani elkaar ook eindelijk zoenen. Uiteindelijk kruipen ook Odim, Jørney, Danny en Gloria in het bad en lijkt het zevende seizoen van MTV's 'Ex On The Beach: Double Dutch' dan toch echt te zijn begonnen.

Diezelfde avond piekt Dusty helaas iets te vroeg, waardoor zijn avond alleen in bed eindigt. Ondertussen maakt Odim gebruik van het moment en kruipt naast Shani. Hoewel zij het nog vrij rustig houden, zijn Keanu en Lesley een deurtje verderop niet te stoppen. Zij zijn dan ook de eerste singles die met elkaar onder de dekens kruipen.

De volgende ochtend worden Dusty, Odim en Keanu op het strand verwacht. Daar zien zij, tot grote schrik van Keanu, Imke als allereerste ex aan komen lopen. Imke geeft aan dat Keanu haar heeft bedrogen en dat ze nu klaar is om de villa op stelten te zetten. Wanneer zij aangeeft dat zij ook met twee van Keanu's beste vrienden heeft geslapen, barst de bom op het strand en vliegt het eerste drankje in het gezicht van Keanu. Zal Keanu Imke hiervoor kunnen vergeven of zorgt haar komst voor de eerste breuken in de vriendschap van de acht starters? Je ziet het zondag in de tweede aflevering op MTV.

Imke (20)

'De laatste keer dat ik uitging, heb ik een glas wijn over het hoofd van mijn ex gegooid omdat ik boos was.'

De 20-jarige Imke is een echte Vlaamse schoonheid met een zeer kort lontje. Als de ex van Keanu komt ze dit jaar het strand opgelopen om de boel flink op te stoken. Ze is doodsbang voor slangen, maar deinst er zeker niet voor terug om in de villa op zoek te gaan naar eentje van het mannelijk geslacht om die van haar ex te vervangen. Zal de impulsieve Imke op Tenerife haar drankjes daadwerkelijk op kunnen drinken of zorgt haar losbandige levensstijl voor natte conflicten?

