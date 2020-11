SBS6 komt met datingprogramma voor mensen met autisme

Waar daten voor mensen zonder autisme al niet altijd eenvoudig is, is dat voor mensen mét autisme vaak een nog grotere uitdaging. Dagelijkse sociale interactie is al een klus, laat staan een -onvoorspelbare- eerste date. Omdat de meeste mensen met autisme net zo naar de ware liefde verlangen als iedereen, komt SBS6 met een speciaal datingprogramma, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Autisme.

Deze serieuze zoektocht naar de liefde van mensen die daar wel wat hulp bij kunnen gebruiken is gebaseerd op 'Cupido Ofzo'; een nieuwe tv-hit uit België. Het programma is in 2021 te zien bij SBS6.



Aan het roer van deze bijzondere datingshow staan twee presentatoren, die er alles aan gaan doen om de single hoofdpersonen zo goed mogelijk te begeleiden tijdens het datingproces. De singles worden uiteraard op een zeer zorgvuldige manier gematcht en hoeven zeker niet in het diepe te springen: van tevoren is goed nagedacht en overlegd over hoe de date eruit kan zien - en waar de singles zich fijn bij voelen. Alles om de kans op een succesvol afspraakje zo groot mogelijk te maken. Om de integriteit, zorgvuldigheid en de juiste aanpak van het programma te kunnen garanderen, maakt SBS6 dankbaar gebruik van de expertise van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Meer details over het programma volgen op een later moment.