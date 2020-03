Ruim duizend lokale hulpinitiatieven via #Nietalleen

Kinderopvang, maaltijden, een wandeling, boodschappen doen, gebed of gewoon even een luisterend oor. Via 0800-1322 en via de website nietalleen.nl zijn er inmiddels honderden van dit soort hulpvragen binnengekomen en ook opgelost.

Vorige week startte platform #Nietalleen met een website en een telefoonnummer om te zorgen dat hulpvragen op de juiste plek terechtkomen en er een lokale organisatie in de buurt van de hulpvrager mee bezig kan gaan. Binnen ruim een week sloten ruim duizend lokale hulpinitiatieven aan. Van Groningen tot Terneuzen en van Tytsjerksteradiel tot aan Maastricht.

De meeste hulpvragen zijn van mensen die graag even een praatje willen maken. Een andere vaak terugkerende vraag is om hulp bij boodschappen. Verder wordt er bijvoorbeeld om ondersteuning bij mantelzorg gevraagd of zoeken mensen hulp bij het gebruiken van tablet, laptop of telefoon.

Het platform werd twee weken geleden geïnitieerd door de Protestantse Kerk, de EO, ChristenUnie en De 4e Musketier. Jurjen de Groot, directeur van de Protestantse Kerk: 'Geweldig dat er al honderden mensen geholpen zijn. We hebben echt het lokale hulpaanbod aan de lokale hulpvraag weten te verbinden, dat is betekenisvol kerk-zijn.'

Voorbeelden

Voorbeelden van hulpinitiatieven zijn onder meer een uitgiftepunt voor dak- en thuislozen in Dordrecht, waar twee keer in de week soep en brood uitgedeeld wordt, studenten in Enschede die koken voor het Leger des Heils en een tulpenuitdeelactie voor bewoners van een verzorgingstehuis in Purmerend. Een ander voorbeeld komt uit Nijkerk waar meer dan veertig mensen meewerken aan het maken van mondkapjes voor onder meer medewerkers van kraamzorgorganisaties. Tientallen plaatselijke kerken acties zijn gestart voor voedselbanken of kwetsbare ouderen.

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij #Nietalleen. EO-directeur Arjan Lock: 'Het is heel bijzonder om te zien dat in deze tijd van verdriet en verwarring mensen zich willen in zetten voor troost en houvast voor mensen die kwetsbaar zijn of voelen. Dat in korte tijd zoveel mensen hebben gedacht ‘Zij zijn niet alleen’ raakt mij. Van praktische hulp tot bemoedigende kaartjes. We laten zien wat we voelen: we hebben elkaar meer dan ooit nodig!'

Tv-programma

Sinds woensdag is ook het televisieprogramma Nietalleen.nl te zien. Op NPO 1 presenteren Bert van Leeuwen en Anne-Mar Zwart dagelijks rond 16.15 uur een overzicht van initiatieven en hulpvragen.

Platform #Nietalleen

Het platform #Nietalleen is bereikbaar via www.nietalleen.nl en via 0800-1322.

Bij dit platform zijn de volgende organisaties aangesloten:

4e Musketier, ABC gemeenten, Christelijk Gereformeerde Kerken, ChristenUnie, Compassion, Diaconaal Steunpunt, Evangelische Omroep, Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, HipHelpt, Hour of Power, KBO-PCOB, Leger des Heils, Kerk in Actie, Missie Nederland, Navigators, Nederlands Gereformeerde Kerken, NPV, Protestantse Kerk in Nederland, Rooms Katholieke Kerk, Schuldhulpmaatje, SGP, Stichting Agapè, Stichting Present, Tear, Tijd voor Actie, Tot Heil des Volks, Unie van Baptisten, Youth for Christ.

Deze lijst breidt zich nog verder uit.