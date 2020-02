Ruben Nicolai en Kürt Rogiers presenteren 'LEGO MASTERS'

Foto: RTL 4 - © William Rutten/RTL 2020

Ruben Nicolai en Kürt Rogiers presenteren dit voorjaar hét zaterdagavond entertainment programma: 'LEGO MASTERS'. 'LEGO MASTERS' is een levensgroot LEGO® event en een programma voor het hele gezin.

In elke aflevering worden de deelnemende duo's uitgedaagd met bijzondere LEGO opdrachten die ze binnen een bepaald aantal uur moeten volbrengen. De deelnemers bouwen de spectaculaire bouwwerken helemaal uit het hoofd, want in 'LEGO MASTERS' bestaan er geen bouwtekeningen. De jurering wordt verzorgd door de BRICKMASTER, een expert op het gebied van LEGO.

Ruben: 'Nu ik letterlijk en figuurlijk ondergedompeld ben in LEGO bouwstenen snap ik iets meer van de fascinerende focus die de deelnemers van dit programma hebben. Het levert creaties op waarbij je je ogen niet gelooft. Om het dan ook nog samen met de sympathiekste Vlaming van de Lage Landen te mogen presenteren is meer dan een gezellige bonus! Ook leuk: mijn jongste begint het nu ook te ontdekken. Zo ontdekte ik vanmorgen nog zo’n stevig vierkant steentje in mijn linkervoetzool… Spektakel, emotie en de meest schitterende bouwwerken die je je maar kunt voorstellen; dat is 'LEGO MASTERS'!'

Kürt: 'Het fijne aan LEGO vind ik altijd de creativiteit, de fantasie die oneindig is. Je kunt je eigen wereld maken met je eigen bouwwerken, je eigen dorpen, je eigen mensen. En er daarna mee spelen: de mogelijkheden waren eindeloos. Ik brak m’n bouwwerkjes ook zelden af omdat ik er zo trots op was. Tot grote ergernis van mijn moeder. In dit programma kun je net dezelfde boost aan fantasie verwachten. Maar dan nog 100 x beter (lacht). Kijkers zullen sowieso smullen van kleurrijke magische sets en van hun even kleurrijke bouwers.'

BRICKMASTER

De LEGO creaties worden tijdens 'LEGO MASTERS' beoordeeld door de BRICKMASTER. De BRICKMASTER kijkt naar het verhaal, de schaal van het bouwwerk, de fantasie van de makers en natuurlijk naar de echte LEGO bouwtechniek van de deelnemers.

De kandidaten

Acht duo's uit Nederland en Vlaanderen gaan met elkaar deze kleurrijke competitie aan. Aan het einde van de wekenlange strijd mogen de twee beste bouwers van Nederland en België zichzelf LEGO Master 2020 noemen.

Over 'LEGO MASTERS'

'LEGO MASTERS' is een programma voor het hele gezin en zit barstensvol met oogverblindende LEGO bouwwerken en spannende eliminaties. Acht duo's strijden tegen elkaar voor de titel LEGO Master 2020. De kijkers genieten wekelijks van een wonderlijke wereld vol fantasie en kleurrijke creativiteit die zijn weerga niet kent!

'LEGO MASTERS' is vanaf zaterdag 11 april wekelijks te zien om 20.00 uur bij RTL 4. 'LEGO MASTERS' is een RTL/VTM coproductie en wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland - onderdeel van de EndemolShine Group - en is gebaseerd op het originele Britse format van Tuesday’s Child en de LEGO Group.