RTL zendt op 29 en 30 november 'De zaak Nicky Verstappen: achter de schermen bij het politieonderzoek' uit

Foto: RTL 4 - © RTL 2020

'Een kind van 11 mag niet op de hei spelen en voor dood achtergelaten worden, alsof het een pop is. Dat mag niet.' Het zijn de woorden van Ferdinand Schellinkhout, de leider van het politieteam dat onderzoek heeft gedaan naar de dood van Nicky Verstappen, tijdens een jeugdkamp op de Brunsummerheide in 1998.

Het onderzoek waar 22 jaar aan gewerkt is door justitie en politie en naar aanleiding waarvan Jos B. afgelopen vrijdag door de rechtbank is veroordeeld als verantwoordelijke voor de dood van Nicky Verstappen. Een uitspraak waartegen verdachte Jos B. al hoger beroep heeft aangetekend. De woorden van Schellinkhout geven aan hoe gedreven en vastberaden de rechercheurs en Officieren van Justitie werken aan deze zaak, in de hoop de familie van Nicky de antwoorden te geven waar zij zo naar verlangen. Programmamaker Ewout Genemans maakt over het onderzoek het tweeluik 'De zaak Nicky Verstappen, achter de schermen bij het politieonderzoek', dat wordt uitgezonden op zondag 29 en maandag 30 november bij RTL 4.

Genemans haakt halverwege 2018 aan bij het onderzoek, als het DNA-verwantschaponderzoek is gestart. Al snel is er een DNA-match en worden Ewout en zijn cameraman onderdeel van het geheim. Want er is een verdachte in beeld; Jos B. Die blijkt echter spoorloos. In de maanden die volgen registreert Ewout dat de politie er alles aan doet om Jos B. op te sporen, tijdens een grootschalige zoektocht in binnen- en buitenland. Als het onderzoek vastloopt, komt de politie met het nieuws naar buiten en niet veel later volgt de arrestatie van Jos B., door een gouden tip van een in Spanje wonende Nederlander die zijn foto herkent in de krant. Ook tijdens de rechtszaak die volgt, blijft Ewout het team rechercheurs en Officieren van Justitie volgen.

Daarnaast spreekt Ewout met de tentgenootjes van Nicky. Hij gaat samen met hen en de rechercheurs voor het eerst na ruim 20 jaar terug naar de plek waar hun vriendje uit de tent verdween. Een emotioneel en moeilijk moment: 'Het breekt je, dat een van je beste vriendjes gewoon verdwenen is en dood teruggevonden is', aldus een van de vriendjes van Nicky.

'De zaak Nicky Verstappen: achter de schermen bij het politieonderzoek' is een unieke inkijk in een recherchezaak, die een kant belicht van een zaak die we allemaal kennen, maar nog niet op deze manier hebben gezien. 'De zaak Nicky Verstappen is een heftige zaak, waarbij de ouders jaren hebben gewacht op antwoorden. Ik heb de unieke kans gekregen om de afgelopen jaren de rechercheurs en Officieren van Justitie te volgen in dit intrigerende onderzoek. Zij werkten iedere dag weer gedreven aan deze zaak', aldus Ewout Genemans.

Naast de politie en het Openbaar Ministerie verlenen de ouders van Nicky Verstappen en Peter R. de Vries hun medewerking aan het tweeluik.

In een eerder stadium zijn ook de verdachte en zijn advocaat ingelicht over de documentaire.

'De zaak Nicky Verstappen: achter de schermen bij het politieonderzoek' wordt geproduceerd door No Pictures Please en wordt in twee delen uitgezonden:

- Deel 1 – zondag 29 november om 21.15 uur op RTL 4

- Deel 2 – maandag 30 november om 20.30 uur op RTL 4