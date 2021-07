''RTL Boulevard' voorlopig niet meer vanaf Leidseplein'

De live-uitzendingen van 'RTL Boulevard' zullen voorlopig niet meer vanaf het Leidseplein in Amsterdam worden gemaakt. Dat meldt het AD op basis van diverse bronnen. RTL heeft het nieuws nog niet bevestigd.

Zaterdag werd de uitzending afgelast wegens een 'ernstige dreiging'. Het is echter niet zeker of die dreiging te maken heeft met de aanslag op Peter R. de Vries nadat hij dinsdag de studio van het programma had verlaten.

RTL zou nu hebben besloten om vanwege een 'ernstige dreiging' hebben besloten om de live-uitzendingen van 'RTL Boulevard' niet meer te maken vanaf het Leidseplein. Voor hoelang die maatregel geldt, is ook nog niet bekend. Evenmin is het onduidelijk waar de redactie zich zal gaan vestigen.

Zaterdag werd de rechtstreekse uitzending van 'RTL Boulevard' afgelast nadat de Amsterdamse driehiek van burgemeester, politie en OM de programmamakers op een dreiging had gewezen. Volgens RTL Nieuws zou het gaan om een 'ernstige dreiging uit de hoek van de georganiseerde misdaad'.

Het is momenteel nog wachten op een bevestiging van dit verhaal door RTL zelf.

Bron: ad.nl