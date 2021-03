RTL bestelt tweede seizoen 'De Verraders'

RTL bestelt een tweede seizoen van het nieuwe programma 'De Verraders'; een meeslepend avontuur dat veel kijkers nu al twee weken weet te boeien met list, manipulatie en psychologische spelletjes.

De eerste twee afleveringen trokken, inclusief uitgesteld kijken, elk meer dan twee miljoen kijkers en hadden een marktaandeel van ruim 40% in de core doelgroep (boodschappers tussen de 25 en 54 jaar) van RTL. Reden genoeg om een tweede seizoen van dit succesformat te bestellen. Het eerste seizoen is zaterdag 13 maart gestart en bestaat uit acht afleveringen, waarvan de derde komende zaterdag 21.30 uur te zien is bij RTL 4.



Peter van der Vorst, Directeur Content RTL Nederland: 'Dit zijn natuurlijk droomcijfers voor een nieuw programma en daarom bestellen we nu al een nieuw seizoen van dit bloedstollende psychologisch avontuur. Het is ook mooi om te zien hoe groot de belangstelling vanuit het buitenland is. Van België tot aan de Verenigde Staten, zenders tonen serieuze interesse. Daar zijn we trots op.'



‘De Verraders’ is ontwikkeld door idtv en POSVIDEO in samenwerking met de RTL Creative Unit.