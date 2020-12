RTL bereikt overeenstemming met politie en Openbaar Ministerie over opsporingsberichtgeving

Foto: RTL 5 - © RTL 2020

In 'Crime Desk', het nieuwe misdaadprogramma dat vanaf 11 januari wekelijks te zien zal zijn op RTL 5, gaan politie en Openbaar Ministerie de hulp van het publiek vragen bij het oplossen van onopgehelderde, ernstige misdrijven.

Politie en OM hopen op die manier tips van de kijker te genereren die kunnen leiden tot het oplossen van de zaak.

Misdaadverslaggever John van den Heuvel, tevens producent van 'Crime Desk', zegt verheugd te zijn over de samenwerking met de bedoeling misdrijven op te lossen: 'De doelstelling om aandacht te vragen voor onopgeloste misdrijven past prima bij de formule van het programma. Het opsporingsitem krijgt een apart blok binnen iedere aflevering, waardoor de journalistieke onafhankelijkheid van 'Crime Desk' gewaarborgd blijft. Het politie-item staat dus los van de overige inhoud van het programma', aldus Van den Heuvel.

Franki Klarenbeek, Coördinator landelijk team Opsporingscommunicatie over de samenwerking met RTL: 'We willen zo nog meer mensen bereiken die ons kunnen helpen bij het oplossen van misdrijven.'

Ook RTL is blij met de overeenkomst met politie en Openbaar Ministerie over opsporingsberichtgeving. 'Crime is een thema waar een groot publiek voor is in Nederland. RTL investeert al jaren in programma’s en in de samenwerking met krachtige en geloofwaardige misdaadjournalisten. Met 'Crime Desk' komt alles samen en hebben we een vast anker in de week om te berichten over misdaad. Mede dankzij de samenwerking met OM en politie kunnen we ook samen met de kijker misdrijven daadwerkelijk proberen op te lossen', aldus Peter van der Vorst, directeur Content.

In 'Crime Desk' krijgt de kijker iedere maandagavond live een spannende mix van het laatste en exclusieve misdaadnieuws te zien. Gebracht door deskundigen John van den Heuvel en Mick van Wely en met medewerking van onder anderen Saskia Belleman, Kees van der Spek, Thijs Zeeman en Ewout Genemans. De presentatie van het programma is in handen van Marieke Elsinga.

Kijkers kunnen contact opnemen met de redactie van ‘Crime Desk’ door te mailen naar: redactie@crimedesk.nl.

'Crime Desk' wordt geproduceerd door Act of crime, de productiemaatschappij van John van den Heuvel en is vanaf 11 januari 2021 acht weken lang elke maandag om 20.30 uur live te zien bij RTL 5.