Roxeanne Hazes presenteert Videoland Original 'Glow Up: The Next Dutch Make-Up Star'

Foto: Videoland - © RTL 2021

Videoland start vanaf maandag 15 maart met 'Glow Up: The Next Dutch Make-Up Star', dé zoektocht naar het grootste make-up talent van Nederland.

Make-up liefhebber Roxeanne Hazes gaat deze spannende competitie presenteren. Ze wordt bijgestaan door twee grootheden uit de make-up wereld, Nikkie de Jager en Pernell Kusmus. Zij beoordelen samen met gastjuryleden de creaties van de tien veelbelovende make-up talenten. Wie de talenten en gastjuryleden zijn, wordt later bekendgemaakt.

Roxeanne Hazes is bekend als zangeres, en is nu voor het eerst te zien als presentatrice van 'Glow Up: The Next Dutch Make-Up Star': 'Toen ik werd gevraagd of ik 'Glow Up' wilde presenteren, twijfelde ik geen moment. Ik heb zoveel bewondering voor deze kunstvorm en experimenteer zelf ook graag op het podium met mijn looks. En het is een eer om samen met Nikkie en Pernell dit programma te mogen maken.'

Nikkie de Jager oftewel NikkieTutorials behoeft eigenlijk geen uitleg meer in de make-up wereld. Miljoenen (bekende) fans over de hele wereld volgen haar make-up tutorials op haar Youtube-kanaal NikkieTutorials. 'Ik heb mijn opwachting al mogen maken als gastjurylid bij de Noorse en UK-versie van 'Glow Up' en ik ben zo enthousiast dat we nu in Nederland op zoek gaan naar nieuw talent, hiermee het vak van make-up artist een podium geven en dat ik daar als vast jurylid een rol in mag spelen. Ik ben heel erg benieuwd waar de talenten ons mee gaan verrassen, de lat ligt hoog! Als je van make-up houdt, moet je zeker naar 'Glow Up' gaan kijken.'

Pernell Kusmus is ook absoluut geen onbekende. Met al meer dan 35 jaar ervaring als make-up artist en docent bij House of Orange maakt hij het vaste team van 'Glow Up' compleet: 'De creativiteit die make-up biedt is eindeloos. En dat hoop ik straks ook terug te zien. Hoe verwerken de talenten de thema’s en opdrachten die wij geven in hun creaties en kunnen ze de druk aan die bij deze competitie komt kijken? Ik hoop dat we als jury echt weggeblazen worden.'

Over 'Glow Up: The Next Dutch Make-Up Star'

In 'Glow up: The Next Dutch Make-Up Star', gepresenteerd door Roxeanne Hazes, nemen tien veelbelovende make-up talenten het tegen elkaar op in een spannende competitie. Iedere aflevering moeten zij zichzelf opnieuw bewijzen en de mooiste, meest bijzondere en technisch uitdagende make-up creaties laten zien. Hun werk wordt beoordeeld door twee gerenommeerde make-up artists, Nikkie de Jager en Pernell Kusmus, die iedere aflevering worden bijgestaan door een wisselend gastjurylid, passend bij het thema van die week. De twee slechtst presenterende kandidaten van de aflevering krijgen nog één laatste kans in de spannende Face-Off. Iedere aflevering valt het doek voor één van hen. Aan het einde van de competitie blijft de beste make-up artist over die zich The Next Dutch Make-Up Star mag noemen en daarnaast € 15.000,- en een talentcontract bij de beroemde agency House of Orange wint.

De Videoland Original 'Glow Up: The Next Dutch Make-Up Star', geproduceerd door Warner Bros. International Television Production Nederland B.V, start op maandag 15 maart met een dubbele aflevering bij Videoland.