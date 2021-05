Robert ten Brink verrast moeders in 'All You Need Is Love Moederdagspecial'

Foto: RTL 4 - © RTL 2021

In de Moederdagspecial van 'All You Need Is Love' gaat Robert ten Brink met hulp van Albert Heijn het hele land door om verwenpakketten af te leveren bij moeders die dat verdienen. Uiteraard gaat dat op de manier die we van 'All You Need Is Love' gewend zijn en wordt dit groots aangepakt.