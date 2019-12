Remco Veldhuis en Francis van Broekhuizen in 1e aflevering van het nieuwe MAX-programma 'Doorbakken'

Foto: © Omroep MAX 2019

Op Eerste Kerstdag, woensdag 25 december om 21.45 uur op NPO 1, start het nieuwe MAX-programma 'Doorbakken' op NPO 1. Presentator Irene Moors blikt hierin terug op de voorbije Heel Holland Bakt-aflevering.

Ze doet dat wekelijks vanaf een wisselende locatie, samen met bekende bakfans, bakkers en publiek.

Elke aflevering staat het thema van 'Heel Holland Bakt' centraal. Op woensdag 25 december is dat, hoe kan het ook anders; kerst. Vanaf de meest kerstige locatie van het land, in het Spoorwegmuseum, ontvangt Irene bekende bakfans Remco Veldhuis en Francis van Broekhuizen en patissier Peter Remmelzwaal. Francis en Remco wagen zich aan de technische opdracht van deze week: het in elkaar vouwen van een broodster. Robèrt gaat langs bij de eerste afvaller van dit seizoen. Samen geven ze een mini-bakmasterclass, gebaseerd op ervaringen van de kandidaat.

Net als in alle andere afleveringen gaan Janny en Robèrt ook samen de regio in. Want heel Holland mag dan wel bakken, dat betekent niet dat overal op dezelfde manier gebakken wordt. Wat mag bijvoorbeeld niet ontbreken op de kersttafel in Noord-Holland of wat eten ze in Groningen met Oud en Nieuw? Janny en Robèrt trekken het land door en belichten de geschiedenis en tradities van verschillende baksels.

En ook kijkers kunnen meedoen! Via de app van Heel Holland Bakt kunnen zij vooraf vragen insturen, die dan worden behandeld in de studio. Wat doen Janny en Robèrt bijvoorbeeld tijdens de technische opdracht? André stuurt ze dan altijd de tent uit, omdat er blind gejureerd moet worden. Zo’n opdracht duurt soms wel twee uur. Maar wat doén die twee dan? Dat soort vragen, maar ook echte technische bakvragen, kunnen kijkers insturen via de app.

Verder wordt er uiteraard teruggeblikt, nabeschouwd en zijn er niet eerder vertoonde 'Heel Holland Bakt'-beelden.

'Doorbakken', vanaf 25 december om 21.45 uur op NPO 1.