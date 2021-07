Realityserie 'Camping Coppens' te zien op SBS6

De Vlaamse 'Code van Coppens'-presentator Staf Coppens (40) en zijn Nederlandse echtgenote Monique (47) koesteren al jaren de droom om een camping te openen in de schitterende Zweedse natuur. Ruim een half jaar geleden lieten zij samen met hun twee kinderen Beau en Nora alles in België achter om die grote droom te verwezenlijken.

Met een camera in de hand, bomvol frisse energie, maar met een kleine brok in de keel, stapte het gezin in een volgepakte camper op weg naar een life changing Zweeds avontuur. Het hobbelige pad – vol mooie momenten en onverwachte wendingen – naar de allereerste campingzomer van Staf en zijn gezin is vanaf dinsdag 6 juli om 20.30 uur op SBS6 te zien in de realityserie 'Camping Coppens'.

Vier jaar geleden brachten Staf en zijn gezin de zomervakantie door op Camping Grinsby, de plek waar ze verliefd werden op Zweden. De eigenaar wil dit stukje paradijs aan het Stora Bör-meer – inclusief twee eilanden – nu verkopen. Plotseling werd de lang gekoesterde droom wel heel reëel. Het gezin ging aan de slag met een cursus Zweeds voor beginners en maakte zo kennis met onder andere de Å, Ä en Ö. Er werd een hoop geregeld, ingepakt voor de grote verhuizing en, niet zonder slag of stoot, afscheid genomen van familie en schoolvriendjes. Maar zoals broer Mathias in de eerste aflevering zegt: 'We hebben een zotte familie. En ja, daar zijn Staf en zijn gezin onderdeel van!'

'Camping Coppens' wordt geproduceerd door Roses are Blue.

'Camping Coppens', vanaf dinsdag 6 juli wekelijks om 20.30 uur op SBS6 en KIJK.nl.