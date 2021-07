Racers! Start jullie motoren en moge de beste Drag Queen winnen!

Nog een paar weken en dan in het zover: op vrijdag 6 augustus start het nieuwe tweede seizoen van 'Drag Race Holland 'bij Videoland. Stylist en tv-persoonlijkheid Fred van Leer neemt ook dit seizoen de presentatie voor zijn rekening.

Verwacht de komende tijd nog meer juicy nieuws. Van juryleden, de pit crew tot de ru-veal van de tien fierce en fabulous Queens die dit seizoen gaan strijden om de titel van de Next Drag Race Superstar! Wie neemt straks de kroon over van de legendarische Miss Envy Peru, de winnares van het eerste seizoen?

'Drag Race Holland'

'Drag Race Holland' is een afvalrace waar tien drag queens acht weken lang tegen elkaar strijden. Door middel van de meest diverse uitdagingen en runway shows laten ze zien wat zij in huis hebben. Ze hebben maar één doel voor ogen; gekroond worden tot de tweede Nederlandse Drag Race Superstar. Iedere week nemen de twee queens die het minst hebben gepresenteerd tijdens de opdrachten en met hun looks op de runway, het tegen elkaar op in een legendarische lip sync battle. Wie wint: 'Shantay you stay!', wie verliest: 'Sashay away!'. Ze worden naast Fred van Leer beoordeeld door een jury die, net zoals de deelnemende drag queens, op een later moment bekend worden gemaakt.

Het tweede seizoen van 'Drag Race Holland', geproduceerd door Vincent TV Producties, is vanaf vrijdag 6 augustus wekelijks met een nieuwe aflevering te zien bij Videoland.