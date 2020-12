Programma's 24Kitchen te zien op Disney+

Foto: 24Kitchen - © FOX Networks Group 2020

Vanaf vrijdag 11 december kan je op streaming service Disney+ tal van de populaire kook- en bakprogramma's van van het grootse foodplatform van Nederland, 24Kitchen zien.

Het is een belangrijke volgende stap binnen de contentstategie van The Walt Disney Company Benelux om lokale programma's zoals die van het foodplatform 24Kitchen op te nemen in het aanbod van Disney+.

Disney+ serveert met de kookprogramma’s uit de 24Kitchen-keuken een menukaart vanuit de hele wereld en voor elk wat wils. Met de culinaire reizen van Miljuschka Witzenhausen reis je naar Mexico, Japan en Vietnam en van de lekkere bakcreaties uit 'Rudolph's Bakery' loopt het water je in de mond. Lekker relaxen op de camping met de mannen van 'De Worsten van Babel' en genieten van de Marokkaanse gerechten kan door 'Mounir's Marokko: een Smakelijk Avontuur' te bekijken op Disney+. Proef de joie de vivre in de stad van de liefde met 'Estee in Parijs' en maak een culinaire roadtrip door Nederland in 'De Streken van Wim'. Het veelzijdige kook- en bakaanbod dat 24Kitchen te bieden heeft is nu voor het allereerst beschikbaar op Disney+.

Binnenkort zijn ook de 24Kitchen-programma’s van chefkok Danny Jansen, met o.a. 'Koken voor een Week', 'Wokking Lekker en 'Alleen Zoals Oma Dat Kan', en Job en Perry met 'Wat Eten We Vandaag?' te zien op Disney+.

De 24Kitchen-programma’s die vanaf 11 december te zien zijn op Disney+ in de categorie 'Eten & Koken' zijn:

- 'Miljuschka in Mexico'

- 'Miljuschka in Japan'

- 'Miljuschka’s Foodtruck'

- 'Miljuschka’s Streetfood Vietnam'

- 'Rudolph’s Bakery S4 en S5'

- 'De Worsten van Babel op de camping'

- 'De Worsten van Babel op reis'

- 'Mounir’s Marokko: een smakelijk avontuur'

- 'Estee in Parijs'

- 'De Streken van Wim'