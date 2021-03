PowNed heeft drempel 50.000 leden officieel gehaald

Omroep PowNed heeft de beslissende drempel van 50.000 leden officieel gehaald. Dat maakt het Commissariaat voor de Media vandaag per brief aan de omroep bekend.

PowNed-voorzitter Dominique Weesie is verheugd: 'Het behalen van bijna 60.000 leden was al prachtig, maar uiteindelijk geldt de officiële uitslag. En die mag er zijn. PowNed wordt nu een volwaardige omroep binnen het publieke bestel met drie keer zoveel zendtijd.'

Nu de uitslag van het Commissariaat voor de Media binnen is, is het wat Weesie betreft tijd om vooruit te kijken en door te pakken: 'We hebben een dijk van een beleidsplan en een onstuitbare energie binnen het bedrijf om onze jonge omroep naar een nieuw level te tillen. Zodat we de jongere generaties nog meer mooie programma’s kunnen aanbieden, lineair maar vooral ook online. Aan de bak!'